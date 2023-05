Ravnateljica Sv. Duha lani upozorena o tijelima na podu: Nisam to tako razumjela

Podijeli :

Ravnateljica KB-a Sveti Duh Ana-Marija Šimundić obratila se javnosti o tijelima koja su pronađena na podu mrtvačnice.

Podsjetimo, Šimundić je dala izvanredni otkaz pročelniku Zavoda za patologiju i citologiju Fabijanu Kneževiću i pomoćniku glavnog obducenta Ivanu Merzaku nakon što je Index objavio snimku prije tri tjedna na kojoj se vide tijela na podu patologije.

U obrazloženju otkaza se navodi “nepoštivanje Pravilnika koje se evidentno povremeno događalo”.

“Mrtvačnica nam je mala, radimo na proširenju”

“Još ljetos sam primila dopis o problemima na patologiji i odmah sam sazvala sastanak. Razgovarali smo o svim problemima koji su me zabrinuli. U tom trenutku u mrtvačnici nije bilo tijela pokojnika na podu i sve je izgledalo kao da se ništa neprihvatljivo i neobično ne događa u našoj mrtvačnici. Razgovarali smo kao tim i pokušali naći rješenje za probleme koje su moji djelatnici imali. Odmah sam naložila da se riješi pitanje klimatizacije, što je i učinjeno, kao i da se riješi odvoz bioptičkog materijala.

Naša mrtvačnica je mala, ima samo 12 rashladnih uređaja i nije u nju moguće smjestiti dodatne rashladne uređaje. Došli smo do zaključka da je jedino dugoročno rješenje proširenje mrtvačnice, adaptacija i nabava novih bokseva. Odmah nakon tog sastanka izradili smo idejno rješenje nove mrtvačnice, zatražili nabavu i idejno rješenje uputili prema Gradu Zagrebu i zatražili financijska sredstva za taj projekt. Grad je to podržao, odobrio sredstva, uvrstio u plan nabave i u tijeku je projektiranje adaptacije i uskoro kad to završi, ići će i nabava radova.”

“Šef patologije mi je rekao da je bilo problema s kapacitetom mrtvačnice”

“Od tada, od srpnja, očekivala sam i zahtijevala od šefa patologije da me izvijesti ako ikada do konačne adaptacije situacija bude takva da kapacitet naše mrtvačnice ne bude dovoljan. Nikada od tada do sporne snimke koja se pojavila u medijima krajem travnja nisam bila izviještena od šefa patologije da imamo problem i da se pokojnici smještaju na pod.

Šef patologije me, kad se snimka pojavila u medijima, izvijestio da u travnju nije bilo tijela na podu. Kad sam ga pitala je li se to ikada događalo u mom mandatu i ako jest, zašto me nije obavijestio, on mi je rekao da se povremeno događalo da u rashladnim uređajima nije bilo dovoljno mjesta, a tada su preostali pokojnici smješteni zamotani u plahtu na transportna kolica u mrtvačnici.”

Novinari je pitaju o dopisu šefa patologije. “U dopisu je stajalo da imamo problem s kapacitetom, klimama i odlaganjem bioptičkog materijala. Došla sam, utvrdila da pokojnika nema na podu i shvatila da moram pristupiti rješavanju problema, što sam i učinila. Krenuli smo u adaptaciju. Moje razumijevanje nije bilo da taj čas imamo akutni problem, u što sam se i sama uvjerila.”

“Svatko ima svoju odgovornost”

“Bilo mi je strašno da ja saznajem za probleme koji traju mjesecima tek u srpnju. Čim sam saznala, odmah sam pristupila rješavanju problema. Ja sam ravnateljica bolnice koja ima 1600 zaposlenika, imamo preko 20 klinika, zavoda, različitih službi… Ne može taj sustav funkcionirati tako da ja u neposrednom kontaktu sa svim segmentima djelatnosti budem upućena. Odgovorni za svoje službe moraju odgovorno raditi svoj posao. Ako naiđu na problem, odgovornost je na njima da me o tome obavijeste, a moja je da ja odmah reagiram.”, prenosi Index.hr

“Ovo nije jedini problem u bolnici”

“Ovo nije jedini problem u bolnici, imamo jako puno problema, ali ja sam ovdje došla rješavati probleme.”

Novinari su pitali jesu li tijela namještena. “Iskreno, ne mogu to znati, ali ako se to dogodilo – to je kazneno djelo. Zato smo i odmah prijavili policiji. Ako je pošiljatelj snimke rekao da se to dogodilo sredinom travnja, a ja sam istog časa zatražila očitovanja šefa patologije, a on mi je rekao da toga nije bilo. Moj zaključak je – ili se to nije dogodilo u travnju ili nekad prije – u covidu ili je netko to inscenirao. Ne bih insinuirala što se dogodilo, na policiji je da to rješava. To je ozbiljno kazneno djelo.”

Zašto je podijelila izvanredne otkaze, pitali su je novinari. “Dogovorili smo se na sastanku da ćemo probleme riješiti, a ja mjesecima nakon toga saznajem da problemi i dalje postoje. To je apsolutno nedopustivo. Komunikacije je bilo, ali nijednom mi šef patologije nije rekao da imamo akutni problem mrtvaca s kojima nemamo gdje. Nakon objave snimke sam saznala da šef patologije tvrdi jedno, a tri druga djelatnika drugo.”

Nije rekla je li razmišljala o ostavci

Na pitanje je li izvijestila Grad Zagreb o problemima u bolnici nakon objave snimke, šefica KB-a Sveti Duh je rekla da gradonačelnik ima važnijeg posla od toga da sjedi s njom i priča o tome. “Dostavila sam ključne podatke o nastaloj situaciji.”, prenosi Index.hr.