Ne morate čekati na novu osobnu ili putovnicu: Evo kako izbjeći gužve

Policijska uprava zagrebačka savjetovala je građanima Zagreba i okolice kad te na koji način mogu izbjeći gužve prilikom preuzimanja osobnih iskaznica i putovnica.

U trenucima službenog završetka pandemije koronavirusa, mnogi su se građani našli u situaciji da im dokumenti više ne vrijede pa su “zagušili” šaltere, zbog čega su se uveli posebni načini rada.

Stoga, subote postaju posebni dani kad preuzeti već izrađene osobne iskaznice i putovnice ili izdati zahtjev za izdavanje. Najprije, putem govornog automata građani mogu doznati ako su dokumenti gotovi. Za osobne iskaznice je potrebno nazvati broj 01/4563-603, a za putovnice 01/4563-601.

“Subotom se neće zaprimati novi zahtjevi već će se izdavati izrađene osobne iskaznice i putovnice te iskaznice za strance. Potrebno je ponijeti potvrdu o podnijetom zahtjevu i staru osobnu iskaznicu/putovnicu/iskaznicu za stranca (preuzima se osobno)”, napominju iz policije te dodaju da se dokumenti preuzimaju tamo gdje su podnijeti zahtjevi.

Zagrepčani mogu preuzeti svoje izrađene osobne iskaznice i putovnice u Petrinjskoj 30, Heinzelovoj 98, II. policijska postaja Zagreb (Črnomerec) i VI. policijska postaja Novi Zagreb. Izrađene iskaznice za strance građani mogu preuzeti na adresi Remetinečki gaj 13, od 7 do 14 sati.

Zaprešićani u iduće dvije subote, 20. svibnja i 27. svibnja od 8 do 14 sati, na lokaciji Policijske postaje Zaprešić, Ulica Drage Švajcara 4, mogu predati zahtjev za izradu dokumenata kao i preuzeti dokumente – osobne iskaznice, putovnice i vozačke dozvole.

Što se Jastrebarskog tiče, u iduće četiri subote, 27. svibnja, 3. lipnja, 10. lipnja i 17. lipnja 2023. upravni poslovi Policijske postaje Jastrebarsko na lokaciji I. B. Mažuranić radit će od 8 do 12 sati. U iduća četiri ponedjeljka, 22. svibnja, 29. svibnja, 5. lipnja i 12. lipnja 2023. godine će upravni poslovi raditi od 8 do 17 sati (pauza od 11 do 11.30 sati). Radno vrijeme upravnih poslova u ostalim danima ostaje nepromijenjeno, od 8 do 15 sati, s pauzom od 11 do 11:30.

“Isto tako, građanima skrećemo pozornost da se u predvorju zgrade na lokacijama u Petrinjskoj 30, Heinzelovoj 98 te u prostorijama Policijske postaje Velika Gorica u Ulici Matije Magdalenića u Velikoj Gorici nalaze kiosci na kojima građani, uz stručnu pomoć, mogu aktivirati e-osobne iskaznice i zatražiti mobilni digitalni identitet te putem mobilne aplikacije Certilia ostvariti mogućnost pristupanja portalu e-Građani putem mobitela”, kažu u PUZ-u.

Uz aktiviranu e-osobnu građanima je dostupno više od 100 usluga putem platforme e-Građani, bez dolaska u objekte gdje se te usluge obavljaju. Sve informacije građani mogu dobiti i na e-Usluge MUP-a RH.

