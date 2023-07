Reagiranje: “PPD objavljuje jedine informacije koje ima i koje može imati”

Podijeli :

PPD/Enna grupa

PPD je u petak, 7. srpnja, uputio redakciji N1 reagiranje na nastup urednice i novinarke Đurđice Klancir u emisiji N1 Live studio koje prenosimo u cijelosti

U petak 7. srpnja 2023. urednica digitalnih sadržaja N1 Đurđica Klancir gostovala je u N1 studiju uživo gdje je iznijela niz neistina o PPD-u.

Gđa Klancir je rekla: „A PPD u svom priopćenju prešućuje dio informacija, daje podatke koliko je kupio od Plinacroa, ali nije dao podatke koliko je u tom mjesecu prikazao manjka plina i nadopunio ga – putem HROTE – iz “bazena” jeftinog plina koji je taj mjesec skupljen. Od ukupnog jeftinog plina oni su u lipnju, preko Plinacro i preko iskazanih manjkova plina konzumirali 63 posto, a to će se vidjeti i iz izvještaja HROTE koji će, kako i PPD kaže u priopćenju, službeno biti gotov 15. srpnja. No, hoće li biti dostupan cjelokupnoj javnosti? Ili će biti utopljen u široj slici? Važno je inzistirati da HROTE, da Vlada pokaže sve podatke, transparentno, po mjesecima, a ne da se konkretne poteze pokuša sakriti u “široj slici”. Jer kada se iskazivalo manjkove plina i došlo do jeftinog plina, jesu li raditi telefoni, ili su kolali mailovi?”

Nije istina da PPD u svom priopćenju prešućuje dio informacija. PPD objavljuje jedine informacije koje ima i koje može imati. Svi voditelji bilančnih skupina potpunu informaciju od HROTE-a će dobiti 15.7. 2023. godine. No, ni tada ni mi niti bilo koji drugi voditelj bilančne skupine nećemo znati tko je kupio čiji višak plina ili tko je uzrokovao manjak plina u sustavu, kao niti kolika je ukupna prodana količina plina. Znat ćemo samo količine plina kojima smo mi trgovali. Nećemo znati od koga smo ga kupili niti će taj koji je prodao znati kome je prodao. Budući da nećemo znati koja je ukupna prodana količina nećemo moći niti izračunati udio. Baš kao i u cijeloj EU i naš sustav funkcionira pod šiframa upravo kako ne bi bile moguće malverzacije. A to je nažalost nekome tko želi svemu pristupiti površno i populistički idealan teren za manipuliranje poluinformacijama.

Ponovno naglašavamo kako PPD ima jako puno vlastitih viškova LNG-a. PPD je svakoga dana u mjesecu lipnju preko prijelaza Dravaserdehelji izvezao najmanje 27 000 MWh vlastitih viškova plina. To je javan i provjerljiv podatak.

Također ističemo kako u prvih 6 mjeseci 2023. godine energija uravnoteženja čini 1% udjela u ukupnom trgovanju PPD-a. Stoga je potpuno bizarno govoriti o energiji uravnoteženja kao o faktoru zarade u PPD-u i sasvim je jasno kako se fokusiranjem na kupce pažnja preusmjerava s pravog problema.

PPD je tijekom cijele ove afere jedini subjekt koji aktivno komunicira i pokušava razjasniti situaciju, upravo zato što nema što kriti.

Podsjećamo kako smo jučer pozvali nadležne institucije Republike Hrvatske, uključujući i Državno odvjetništvo, da ispitaju, utvrde i javno objave rezultate istrage oko reguliranja i provedbe svih mjera zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske, uključujući ulogu i aktivnosti PPD-a u cijelom procesu.

