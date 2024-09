Rešetar: Ne znam koju riječ iskoristiti o tretmanu djece s poteškoćom u razvoju, a da nije genocid

Podijeli :

Suzana Rešetar iz Udruge Sjena gostovala je kod Nataše Božić u emisiji Točka na Tjedan s kojom je uoči početka nove školske godine razgovarala o uvjetima u kojem se školuju djeca s poteškoćama u razvoju.

“Roditelji su trenutno odahnuli jer su bili pod ogromnim stresom i još je sve u povojima i sve se nešto slaže i nije završeno. Još se djeca promatraju da se vidi kojoj djeci treba više potpore. Nekako mi se čini da je iznad sve ga jedan veliki upitnik”, izjavila je Rešetar komentirajuči početak nove školske godine u kojoj se značajno smanjuje broj pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju.

Rešetar je dodala kako joj je žao da se sa svakim početkom nove školske godine razgovara o istim problemima bez da ih se riješava.

“Pomoćnik u nastavi je jedan od oblika razumne prijave i inkluzije djece s teškoćama. To je nešto što je trebalo odavno biti riješeno… Mi smo došli do neke točke pa smo se vratili deset koraka unazad. Svaki naš govor i upozoravanje i životne priče koje nisu bajke ni do koga odgovornog ne dopiru”, rekla je Rešetar.

Pojasnila je kako je veliki problem bio manjak komunikacije s roditeljima zbog koje mnogi nisu znali gdje će im djeca ići u školu.

“Neka djeca nisu uopće znali gdje trebaju doći i u školu. Dakle do ovog vikenda. Ja sam s tim roditeljima obavila bezbroj telefonskih poziva i poslali smo mnoštvo mailova da bi se tek preko vikenda javljalo tim roditeljima gdje da pošalju djecu.”

Rrešetar je ustvrdila kako joj nije jasno kako do toga dolazi s obzirom da često djeca s poteškoćama ur razvoju dobivaju odgodu polaska u školu.

“Sva djeca s poteškoćama dobivaju odgodu od minimalno godinu dan, dakle znate da vam to dijete dolazi. Pa dajte onda za godinu dana pripremi i kadar, obrazuj ih, i razmišljaj o pomoćnicima u nastavi i pripremi škole… To su djeca a ne stvar ili kutije.”

Roditelji i stručnjaci zgroženi novim pravilnikom o pomoćnicima u nastavi: “Mislim da je to općenito loše za djecu”

“Uvjeti su katastrofa

Rešetar se i dotakla srednjoškolskog obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju.

“Srednjoškolsko obrazovanje je jedna druga priča. Mi nemamo gdje djecu upisati pa završavaju na posebnim programima pri Centrima za odgoj i obrazovanje jer drugog izbora nema. Ne izgleda nikako… Uvjeti su katastrofa. Koliko god oni uvjeravali roditelje da je to trenutno, da je to najbolje što može biti sada i da su si dali puno truda to i dalje nisu uvjeti gdje mogu boraviti djeca s takvim stupnjevima oštećena zdravlja i stupnja invaliditeta.”

Rešetar je se dotakla i izjavila kako poziva sve saborske zastupnike koji se žale na uvjete u novoj zgradi, da se mijenjaju za prostorije s djecama s poteškoćama u razvoju.

“Saborski zastupnici se žale na uvjete koje imaju u novoj zgradi, ja ih evo pozivam da se mijenjamo ja ne vidim druge. Mi bi rado da se naša djeca premjeste u obnovljenu zgradu vojnog učilišta”

Ravnateljica: Ako je naš propust što dječak nije imao asistenta, prihvaćamo ga

Skučeni prostori

Za kraj, Rešetar se osvrnula na problem veličine prostorija u kojima djeca s poteškoćama u razvoju pohađaju nastavu.

“Mi imamo i redovne škole gdje su nam kvadrati za učenike vrlo upitni po 18 do 20 kvadrata za osam učenika plus pomoćnik i učitelj. Ja uopće ne znam kako se ta djeca kada imaju potrebu za ustati mimoilaze. Imamo Centre gdje je osnivač država kao što su Dubrava, Slava Raškaj i Velika Gorica koji je je izmješten na aerodrom u prostore Plesa. Imamo i Centar za autizam u Dubravi koji je osnovao Grad Zagreb te donedavno nisu imali vrata na toaletu nego su imali zavjesu”, pojasnila je Rešetar ustvrdivši kako je to sramota za cijeli sustav.

“Ne znam koju riječ više iskoristiti a da nije genocid nad tom djecom i nad nama roditeljima. U jednoj europskoj državi vi smještate našu djecu u zgrade gdje ni sami ne bi boravili.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Iako je iPhone 16 upravo izašao, možda bi se isplatilo pričekati iPhone 17 Evo kako napraviti kruh koji će uvijek biti mekan i prozračan