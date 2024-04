Rijeke pravde: Mladi u Hrvatskoj nemaju šansu ako nisu članovi HDZ-a

Podijeli :

Saša Miljević/Pixsell

Predstavnici koalicije Rijeke pravde rekli su u utorak da mladi u Hrvatskoj nemaju šansu ako nisu članovi HDZ-a, jer je HDZ, kao što je zarobio i druge sektore, zarobio i sektor mladih, a Arsen Bauk najavio je da su spremni i za europske izbore za koje su danas počeli teći rokovi.

Vodeći na listi koalicije Rijeke pravde u prvoj izbornoj jedinici Arsen Bauk ocijenio je da je prioritet njihove koalicije što bolje proći u sljedeću srijedu na parlamentarnim izborima.

“U ovom trenutku u potpunosti smo fokusirani na uspjeh na parlamentarnim izborima, a drugi nam je prioritet sastaviti većinu nakon izbora”, kazao je Bauk na konferenciji za novinare.

Što se tiče izbora za Europski parlament, za koje je odluka o održavanju danas stupila na snagu, Bauk je kazao da su i za njih spremni i da je Glavni odbor stranke već utvrdio listu s kojom će po povjerenje, a DIP-u će je predati nakon parlamentarnih izbora.

Upitan za donaciju od 3010,66 eura za kampanju, kazao je da postoji razlog zašto se odlučio upravo za taj iznos i da mu to nešto znači zbog kombinacije brojeva, a novinare je pozvao da otkriju o čemu je riječ ako to žele.

Bauk se novinarima obratio na predstavljanju izbornog programa koalicije za mlade. Na pitanje novinara zašto nisu dali više povjerenja mladima jer je na listama Rijeke pravde tek petero mladih kandidata, odgovorio je kako je za njega proces stavljanja liste gotov onog trenutka kada je Glavni odbor donio takvu odluku i, kaže, nema stranačku funkciju koja mu daje pravo da više od toga komentira nego je pozvao građane da glasaju za njihove liste.

Žene koalicije Rijeke pravde uputile snažnu poruku: “Tu su klečavci koji žele staviti okove oko nogu ženama” Milanović kaže da je “Butković budući predsjednik HDZ-a”

U uvodnom govoru Bauk je rekao da su godine HDZ-ove vladavine pretvorile mlade u građane drugog reda koji su na svim osnovama potpuno isključeni. Mladi u Hrvatskoj nemaju šansu ako nisu članovi HDZ-a jer, kao što su zarobili druge sektore, tako su zarobili i sektor mladih, od vijeća učenika do Savjeta mladih, od studentskih zborova do Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, ustvrdio je.

“Temeljni cilj našeg programa za mlade je stvaranje društva baziranog na ravnopravnom položaju mladih, jednakosti šansi, socijalnoj pravdi i inkluziji socijalno-marginaliziranih skupina. Polazišna osnova je kreirati sveobuhvatnu nacionalnu politiku za mlade, čija će provedba dovesti do shvaćanja mladih kao primarnu sadašnjost, a potom i budućnost”, poručio je Bauk.

U fokusu politike za mlade LGBTIQ osobe, ekološka transformacija, uključivanje mladih u politiku

Predsjednik Foruma mladih SDP-a i kandidat na parlamentarnim izborima Lovro Lukavečki rekao je da mladi danas u Hrvatskoj vrlo teško žive, a još teže preživljavaju.

“Mladi u Hrvatskoj do 34. godine života ostaju sa svojim roditeljima i po tome smo daleko najgori u EU jer se teško mogu osamostaliti od svojih roditelja budući da imaju sramotno niske plaće i nesigurno radno mjesto”, istaknuo je. Dodao je da 60 posto ugovora na određeno čine mlade osobe, a 90 posto prvih ugovora za mlade su do godinu dana i mi želimo, najavio je, zakonski ograničiti ugovore na određeno, posebno za one poslodavce koji koriste potpore za zapošljavanje mladih osoba.

Lukavečki je kazao da se mladi ne mogu osamostaliti zbog apsurdno visokih cijena stanova zbog čega su predložili cjelovitu politiku stanovanja, u kojoj predlažu osnivanje osnivanje posebnog namjenskog fonda kojim će izgraditi 15 tisuća stanova u šest godina, uz opciju dugoročnog najma s mogućnošću otkupa.

Na konferenciji za novinare bilo je riječi i o smještaju u studentskim domovima, uz naznačen cilj dostizanja europskog prosjeka od 20 posto studenata smještenih u studentskim domovima.

Među politikama koje namjeravaju staviti u fokus navedene su i – politike za mlade LGBTIQ osobe, ekološka transformacija Hrvatske i uključivanje mladih u politiku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok