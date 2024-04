Milanović kaže da je “Butković budući predsjednik HDZ-a”

Podijeli :

N1/Vesela Šegvić

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović obišao je Tehnološki park Split Dračevac, gradilište sportsko-rekreacijske zone plaže Žnjana i Staru gradsku vijećnicu u Splitu. Nakon toga razgovarao je s novinarima.

Milanović kaže da se za novac koji je “nekoliko HDZ-ovih gangstera koje je Plenković namjestio u INA-u” moglo sagraditi četiri tehnološka parka poput onoga koji je danas obišao u Splitu. “Čestitam gradonačelniku što je usprkos opstrukcijama stranke koja je osuđena za kriminal, na upornoj borbi za slobodu i doviđenja do oslobođenja”, kaže.

Milanović je rekao kako ne bi više o “bušido krčmaru” iz Novog Vinodolskog, “sljedećem predsjedniku HDZ-a” jer oni “moraju imati rusko ime”.

Predsjednik kaže kako je jučer plovio na Brač, što ne radi često te kako je razmišljao o brodovima. Kaže kako se za potrebe Jadrolinije i ranije znalo uvesti rabljene brodove. “Bio sam jako nezadovoljan sa svoje četiri godine kao premijer u smislu što su samo 4 broda za potrebe hrvatskih brodara izašla iz hrvatskih brodogradilišta. Neke stvari su građene i za Turkmenistan. To su hrvatski brodovi, ti brodovi i danas plove”, kaže dodajući da Jadrolinija može ostati bez najisplativijih ruta i propasti – ako ne bude imala kvalitetne brodove. “Što oni rade? HDZ-ova ekipa i prijatelji od bušido Olega Butkovića i Plenkovića? Uzimaju jeftine brodove, izbjegavaju hrvatska brodogradilišta i ruše konkurentnost Jadrolinije”, kaže dodajući da bi se uskoro mogao na koncesijski natječaj javiti netko tko će ponuditi bolje i država neće imati izbora.

“Da nije bilo mene i Hajdaša Dončića, taj most bi se još gradio. Sve je odrađeno u zadnje dvije godine mog mandata”, kaže Milanović govoreći o Pelješkom mostu. “Tko je zaslužan za taj projekt? Svi smo, ali da nije bilo mene, mosta još ne bi bilo”, kaže.

Iako je ponovio da neće govoriti o ministru Butkoviću, Milanović kaže kako je čovjek uhvaćen u kaznenom djelu. “Netko radi za Ministarstvo kojemu je na čelu krčmar posao vrijeda desetke milijuna eura i dođe mu Olja s krpom preko podlaktice i kaže ‘daj mi zaposli Milicu, Ivicu…’. E to je situacija u kojoj se nalazi mali, mali politički, ali budući predsjednik HDZ-a”, govori.

“Plenković mora odgovoriti. Ovo s Oljom je pitanje kaznenog djela i on će nositi prugastu uniformu kad tad. Gdje je nestalo sto milijuna eura? Tko je inzistirao da taj Škugor preuzme posao direktora nekog odjela da bi otamo mogao izvlačiti enorman novac. To je kao pola Karlovca, to su ukrali. Vršen je pritisak na Mađare da se taj čovjek tamo postavi i da ide preko Vinkovaca, preko firme u kojoj je HDZ sto posto kontrolirao sve i nitko ništa ne pita. … Jesam grub, jel psujem? Treba jasno reći, ti ljudi su obilježeni nepoštenjem, nemoralom. Butković se outao. Porukama za koje on i Plenković tvrde da su možda i krivotvorene. Nisu”, govori predsjednik.

“Split je prekrasan i skup grad. Ova gomila ljudi vani nije došla da se najede bureka nego da vide nešto senzacionalno. Kad netko dođe iz Splita u Zagreb ja ne očekujem da bude lokalpatriot i ne dopuštam, tako će biti i u Vladi koju ću sastaviti. … Ljudi kao Butković se hvale. … Inače govori kao Bosanac, ali voli čakavštinu…”, kaže predsjednik. Dodaje da će “parade sa zgradama koje su stare i skoro se ne ruše, ali imaju 400 vlasnika po Čileu” i ne rješavaju se jer na Ustavnom sudu to pada “zbog svetosti privatnog vlasništva”. “Naći ćemo model da suzbijemo Ustavni sud, da srežemo ove ovlasti i da se gradovi mogu obračunati s tom zlouporabom privatnog vlasništva”, govori.

Milanović kaže da se neće kandidirati za mjesto u EP-u. “Što ću gore? Kandidiram se za mjesto na kojemu mislim raditi”, kaže.

Na pitanje jesu li europski izbori važni, Milanvoić kaže da su strahovito važni izbori za Hrvatski sabor, a oni za EP samo utoliko da naciju drže zainteresiranomza tekuću političku problematiku, da se ljudi ne uspavaju. “Sam EP je jedna čudna tvorba, demokratska i neije demokratska. EK je čuvar ugovora, to je opasan autoritarni jezik iz Platonovih djela, EU je izrazito autokratski ustrojena i EP ima privid da o nečemu odlučuje, ne odlučuje ni o čemu. Ursula von der Leyen došla je na taj položaj spletkama, nitko čuo za nju nije. U nekoliko godina postala je gospodar života i smrti, predstavlja sve nas, raspolaže ogromnim fondovima na temelju kojeg đavoljeg mandata. Plenković s tim nema problema, ali ja kao građanin ove zemlje nema legitimitet. Kako nemam, svi me znaju. Ja nemam legitimitet, a von der Leyen koja je jedan nametnuti birokrat, ti ljudi nisu izabrani, Šiuca predstavlja Plenkovića, nikog više, von der Leyen predstavlja Angelu Merkel, ni nju više. Neka ljudi izađi i neka glasaju”, kaže.

“Nisam se grlio s Putinom, nisam se saplitao, HDZ-ovci to jesu. Obratite pažnju na to”, kaže Milanović. Dodjae i da “ovaj što u slobodno vrijeme glumi ministra vanjskih poslova”, čitao poeziju Sergeju Lavrovu dva dana prije početka rata u Ukrajini.

“Nadam se da će ovog puta hrvatski sudac, građani, presuditi. Što da vam kažem, znate sve, rijeke pravde. Šalom”, rekao je Milanović na kraju.

