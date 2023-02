“Rusiji bi se mogao otvoriti prostor za novo gomilanje nuklearnog potencijala”

Podijeli :

Stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović gostovao je Dnevniku N1 televizije u kojem je komentirao dolazak američkog predsjednika u Ukrajinu te približavanje datumu godišnjice ruskog napada na Ukrajinu.

“Putinove poruke nisu ništa novo. Jedino što je tu bitno je suspendiranje ruskog sudjelovanja u sporazumu o edukaciji strateškog naoružanja i fraza da su odnosi degradirali, to je i prije bilo, ali je sada podvukao crtu. To znači da umjesto planiranih posjeta inspektora SAD-a u Rusiju i obrnuto, to više neće biti moguće te umjesto skladištenja nuklearnog oružja i njegovog uništavanja, ono se neće uništavati nego će ostati na razini kakva ona je. To otvara prostor Rusiji za novo gomilanje nuklearnog potencijala”, rekao je stručnjak Branimir Vidmarović.

“No, tu je druga važnija stvar. Budući da je ovo posljednji sporazum o nuklearnoj arhitekturi nakon Drugog Svjetskog rata i on je napola mrtav, to otvara prostor drugim zemljama kojima ukazuje na to da ako veliki više nemaju nikakvog dogovora i pravila, onda mogu i ostali. To može provocirati nuklearnu utrku naoružanja među zemljama koje su sad u procesu i koje bi htjele naoružanje”, rekao je te je dodao: “Čini mi se da je Vladimir Putin bio daleko uzbuđeniji je najavio rat, sad kao da se smirioo, izgleda kao da se sustav naviknuo u ovih godinu dana na ovakvo stanje. To možda nije najbolji signal za Zapad i za Ukrajinu”.

Vidmarović kaže kako zasad nema naznaka da bi se nešto radikalno moglo promijeniti.

“Možda Rusi smatraju da je sad mogućnost kad mogu prijeći u ofenzivu kako bi zauzeli veći dio Donbasa prije nego što Ukrajina dobije naprednije naoružanje. Miriše na to da bi se moglo dogoditi zamrzavanje sukoba što ne znači ni Putinovu pobjedu, ni ukrajinsku, a ni pobjedu SAD-a. U tom scenariju Rusija ne pobjeđuje, ali ne gubi. Opcija gubitka je neprihvatljiva za Ukrajinu i SAD jer je to fiksiranje statusa quo. Sa statusom quo dogodio bi se scenarij s Južnom i Sjevernom Korejom, palestinizacija i scenarij sa Ciprom. Ako se dopusti zamrzavanje konflikta može proći 50 godina i nikoga više neće biti briga”, rekao je stručnjak.

Za kraj, Vidmarović je rekao: “Joe Biden je digao uloge posjetom Ukrajini, pokazao je da se ne boji i to je signal prema Putinu. Kad se Biden obraća ruskom društvu, teško je izmjeriti postotak ruskih građana koji su protiv rata. Nisam siguran da je Zapad dobro razumio rusko društvo u kojem je bilo puno Putinovih pristaša. Samo njegov odlazak ne bi riješio stvar”.

