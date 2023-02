Vidović o smjeni Novaković: “Smišljeni plan da se Povjerenstvo okljašti ovlasti”

Podijeli :

Predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović gostovao je u N1 Newsroomu gdje je komentirao smjenu Nataše Novaković, stanje u oporbi, narodne obveznice, zakon o socijalnoj skrbi, kao i obnovu Banije.

Prvo je prokomentirao HDZ-ovu smjenu Nataše Vidović: “S obzirom na sve ono što se događalo u mandatu Nataše Novaković bilo je jasno da joj neće dati podršku. Mi unutar oporbe smo procijenili da je ona dobro obavila svoj posao bez obzira što su joj reducirane ovlasti jer se radi o smišljenom planu da se ta institucija okljašti u svojim ovlastima. Bilo je jasno da joj HDZ neće dati podršku s obzirom na to da imaju većinu. Bilo bi dobro da smo barem mi svi iz oporbe u Saboru kad se glasa”.

Komentirao je stanje oporbe danas: “Po definiciji oporbe, čine ju oni koji ne glasaju ili glasaju protiv. Mislim da se po tome to treba ocjenjivati. Tko ima kakav interes, to je pitanje za špekulaciju. Najviše razloga da bude kooperativan s HDZ-om ima stranka Možemo. Oni vrlo malo toga u Zagrebu mogu napraviti bez da imaju dobar odnos s HDZ-om, ali ne pada mi na pamet prokazivati moje kolege”.

“Ja sam 40 godina u oporbi. Moram priznati da oporba pokazuje veliki nedostatak elementarne invencije u oponiranju vladajućoj stranci. To nije dovoljno da bismo bili uvjerljivi glasačima i to se vidi po rejtingu. Taj stav – što god vi napravite, mi ćemo biti protiv – mi se ne čini uvjerljiv”, zaključuje Vidović.

Kad je riječ o ulaganju u narodne obveznice, kaže: “Ovo je jako dobar trenutak za izdavanje državnih obveznica. Hrvatska nikad nije imala bolji rejting. Ovo je prilika da se sa 3,5% kamatra osigura reprogramiranje duga koji je bio 7% kamata, nešto dobro za državu. Za one koji imaju višak novca – dobra prilika. Ništa u tom smislu nije sporno. Sporno je tko će biti taj tko će moći sebi priuštiti da zamrzne tolike novce – tko je taj u ovoj zemlji?”

“Mi saborski zastupnici spadamo u 3% najplaćenijih ljudi u ovoj zemlji. Ja ne raspolažem s toliko novca da bih mogao reći da mi dvije godine neće trebati taj novac. Mi se susrećemo s nečim što je dio svjetskih trendova. Nikad u povijesti čovječanstva nisu postojale toliko ogromne nejednakosti u bogatvsvu ljudi. To se događa i u Hrvatskoj”.

Ističe i pitanje gdje je izvor tih nejednakosti: “Nisu plaće koje dobivaju najviše rangirani u firmu uzrok, nego novac koji se stječe na nazakonski način. Bojim se da ovo pitanje obveznica ide u korist onima koji višak novca štite od inflacije”.

Komentirao je i novi zakon o socijalnoj skrbi s obzriom na to da su Socijaldemokrati prošloga tjedna pisali premijeru kako bi se zaustavila njegova provedbai: “Odgovor na naše pismo nismo dobili. Ministar socijalne politike je rekao da se zakon ne može mijenjati.To bi mogao biti odgovor, ali Socijaldemokrati su sazvali stol najkompetentnijih stručnjaka – na temelju javne rasprave su bile dvije i pol tisuće primjedbi koje su rekle da to ne može uroditi plodom niti poboljšai sustav koji je trebalo reformirati”.

Naposljetku se osvrnuo i na obnovu Banije: “Mi smo ovaj put glasasli suzdržano. Znali smo da će zakon proći. Rekli smo da ćemo biti suzdržani zato što nemamo nijednog razloga da im vjerujemo. Ova predstava koja se napravila s novim ministrom Bačićem… Znate li što će napraviti Bačić – da kontejnerska naselja nestanu. To je najmanje zahtjevan posao i zapravo nevjerojatno je da su tri godine čekali da to pitanje riješe. To je riješiv problem. U Sisačko-mislavačkoj županiji je 9000 kuća bilo prazno prije potresa. Kapaciteti da se te ljude smjesti su postojali. Agencija sad otkupljuje te kuće. Radi se o broju ljudi koji su otišli i ne misle se više vratiti. Ali time se problem ne rješava, već samo neće biti vidljiv”.

