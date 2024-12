Zastupnici sutra glasaju o Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada pa idu na odmor

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL/Ilustracija

Hrvatski sabor u petak će, zadnjeg dana jesenskog zasjedanja, glasati o točkama raspravljenima ovaj tjedan, a zastupnici nakon toga idu na jednomjesečni odmor do sredine siječnja.

Zastupnici će tako glasati o Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada kojem je cilj kvalitetnije upravljanje i održavanje zgrada. Vlada predlaže da vlasnik stana ubuduće, ako stan želi dati u kratkoročni najam, treba dobiti prethodnu suglasnost dvotrećinske većine suvlasnika. Vlasnici, koji stanove daju u kratkoročni najam, imati će obavezu da u prijelaznom roku od pet godina, odnosno do 31. prosinca 2029., usklade poslovanje s odredbama tog zakona.

Stručnjaci smatraju da je novi zakon o zgradama doista loš: Krši Ustav i prava ljudi VIDEO / U Saboru nestalo struje. Jandroković: Možda je ovo dobar znak

Vlada će, temeljem posebnih programa, subvencionirati ugradnju dizala u višestambene zgrade, a pomoći će se i jedinicama lokalne samouprave u uređenju pročelja s obzirom na činjenicu da povijesne jezgre gradova zbog grafita, ali i neodržavanja, nemaju kvalitetan izgled i vizuru.

Sabor će glasati i o paketu izmjena poreznih zakona koje bi na snagu trebale stupiti početkom iduće godine. Tako će izmjenama Zakona o lokalnim porezima porez na kuće za odmor biti zamijenjen porezom na nekretnine. Prema prijedlogu, on bi iznosio od 0,6 do osam eura po metru četvornom, pri čemu jedinice lokalne samouprave same mogu određivati visinu tog poreza.

Pri tome, porez se neće plaćati na nekretnine koje domaćinu, prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, služe za stalno stanovanje.

Izmjenama poreza na dohodak predloženo je povećanje osnovnog osobnog odbitka s 560 na 600 eura, a kod poreza na dodanu vrijednost, podiže se prag za ulazak u sustav poreza s 40 na 60 tisuća eura.

Sabor će, među inim, glasati i o prijedlozima izmjena zakona o minimalnoj plaći, o tržištu rada te o konačnom prijedlogu Zakona o Središnjem registru stanovništva čijim će usvajanjem prestati potreba za provođenjem Popisa stanovništva, a u Registar će se povezati podaci iz svih postojećih evidencija s punom primjenom od lipnja 2026.

Prije glasanja, vladini predstavnici izjasnit će se o amandmanima na predložene zakone.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Žestoko u Saboru: “Nadam se da se neće dogoditi novi pravni Armagedon!” Sabor: Ništa od ukidanja tv pristojbe za umirovljenike