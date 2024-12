Zaokret u Saboru: Pavliček odbio Most, pridružuje se Radićevom klubu

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista pridružit će se klubu DOMiNO i biti četvrti član.

Naime, nakon što je Dražen Dizdar iz Prava i pravde svoj mandat stavio u mirovanje, a nitko ga nije naslijedio, zastupnički klub HS-a, PiP-a i nezavisnog Josipa Jurčevića ugasio se. I sad se Pavliček, koji je na posljednjim izborima koalirao s Mostom, odlučio pridružiti stranci DOMiNO, čiji predsjednik Mario Radić je i najavio ovu mogućnost dok je obznanio da više nije dio vladajuće većine.

Mario Radić za N1: Nećemo glasati za Irenu Hrstić, mi smo dio oporbe

“Kako Dizdara nisu naslijedili ni Kolakušić ni Hasanbegović, posljednja dva mjeseca Jurčević i ja bili smo jedini zastupnici koji nisu imali klub. Zato sam se odlučio pridružiti DOMiNO-u. Još prije rekao sam da je preduvjet moje suradnje s DOMiNO-om to da ta stranka bude dio oporbe. I kada su oni nekidan otišli u oporbu, otvorila se mogućnost naše suradnje, no to i dalje ne isključuje izuzetno dobre odnose s Mostom. Štoviše, nadam se da u velikom dijelu općina, gradova i županija na lokalnim izborima upravo ove tri stranke – Most, DOMiNO i Suverenisti – mogu činiti koaliciju”, kazao je Pavliček za Večernji list.

Upitan zašto ipak nije postao dio Mostova kluba, uzvratio je da je bilo razgovora o tome, ali je predsjedništvo HS-a odlučilo da je “klub s DOMiNO-om prihvatljiviji”.

