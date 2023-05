Šeparović oporbi: Ustavni sud javno ne komentira prijedloge zakona

Podijeli :

N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je danas prijedlog Zakona o izbornim jedinicama. Prijedlog je oporba dočekala na nož, a ranije su najavljivali i obraćanje Ustavnom sudu implicirajući da Ustavni sud mora intervenirati u proceduru donošenja zakona.

Podsjetimo, na nedavnom okruglom stolu što su ga organizirali u Saboru, Robert Podolnjak rekao je da se, zbog nezadovoljstva postupkom donošenja ovog zakona, čim njegov prijedlog dođe u Sabor treba zatražiti od Ustavnog suda da se oglasi upozorenjem kao 2013. prije održavanja referenduma o ustavnoj definiciji braka.

Isti dan, Podolnjak je sudjelovao na sastanku 11 profesora ustavnog prava koji su u svojoj izjavi istaknuli da je “Ustavni sud zadnji branik temeljnih ustavnih vrednota” i da ima na raspolaganju više mehanizama poput “upozorenja nadležnom tijelu koje bi izradilo i predložilo nacrt zakona suprotno iznijetim načelima”.

Ustavni sud ukinuo Zakon o izbornim jedinicama “Izborne jedinice trebaju biti zemljopisno kompaktne, a ne biti čudnih oblika”

Naime, kako je Podolnjak rekao Novom listu, “Ustavni sud bi trebao reagirati upozorenjem jer on to može u iznimnim situacijama kada su ugrožene temeljne ustavne vrednote, a ova je takva, pa makar to možda i ne proizlazilo iz Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Dužnost je Ustavnog suda upozoriti predlagatelja zakona ako ne slijedi njegove smjernice, a ne šutjeti i čekati završetak zakonodavnog postupka. Ne misli valjda netko da nas 11 profesora ništa ne znamo”, smatra Robert Podolnjak.

Isto misli i predsjednik SDP-a Peđa Grbin, koji je uvjeren da Ustavni zakon o Ustavnom sudu dopušta Ustavnom sudu da “u bilo kojem trenutku podnese izvješće Saboru”. U članku 104. navodi se, naime, da “Ustavni sud prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor”.

Međutim, predsjednik Ustavnog suda, Miroslav Šeparović za N1 kaže kako Ustavni sud javno ne komentira prijedloge zakona niti je ovlašten ocjenjivati njihovu suglasnost s Ustavom vec svoje stavove izražava u okviru ustavnosudskih postupaka propisanih Ustavom i Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu u svojim odlukama, rješenjima i izvješćima koja su obvezatna i koja je dužan svatko poštivati.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.