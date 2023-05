Veliki projekt u Zagrebu: Pogledajte kako će izgledati Mini Manhattan uz Savu

Podijeli :

Nakon što smo godinama slušali od bivše gradske vlasti o projektu Zagreb City ili Manhattan na Savi, čini se da ćemo uskoro dobiti njegovu novu verziju - Mini Manhattan. Arhitekti s kojima smo danas razgovarali suzdržano pozdravljaju projekt, a gradski zastupnici smatraju da se mora detaljnije proučiti prometna infrastruktura.

Stambene zgrade, hotel, vrtić, poslovni prostori – uz jedinstven pogled na Jarun i Sljeme. Sve to bit će smješteno na prostoru uz Jadranski most i rijeku Savu – tik do najvećeg i najprometnijeg rotora u gradu.

Arhitekt o zagrebačkom “malom Manhattanu”: Bez novog mosta doći će do kolapsa U petak je Norijada u Zagrebu, evo što se sprema

Jarun Panorama naziv je novog luksuznog kompleksa koji će uskoro ovdje niknuti, a kojega sada već mnogi nazivaju Mini Manhattanom. Ovdje će se izgraditi 4 stambene zgrade sa 340 stanova i jednim poslovnim neboderom visine 150 metara koji bi onda postao najviši neboder u Hrvatskoj. I to viši za 14 metara od Dalmatia Towera u Splitu kojega je projektirao arhitekt Otto Barić. Još 2006. prijavio je na natječaj bivše gradske vlasti vrlo sličan projekt Mini Manhattanu. Kaže, danas bi na tom području ponudio drugačije rješenje i svakako podržao izgradnju Jarunskog mosta.

“Pa mislim da bi bilo u redu napraviti jedan multifunkcionalni park, ali možda ne tolike izgrađenosti. Pa ono što mislim da će biti najveći problem je problem prometa.Ja bi bio slobodan tvrditi da bez Jarunskog mosta ili ozbiljne intervencije u prometnu infrastrukturu u toj zoni da će tu vrlo lako doći do jednog, manjeg prometnog kolapsa”, rekao je Otto Barić.

Da do velikih gužvi zbog novog luksuznog kompleksa neće doći, nadaju se Zagrepčani.

“Zbog ovog novog rotora mislim da će se sve to lijepo složiti i stopiti u Zagrebu. Ne bi trebalo biti pretjerane gužve”, smatra Ivan iz Zagreba. “Pa gužve su svakako velike i mislim da će biti još i veće tako da… to će biti kaos”, rekla je kroz smijeh Zagrepčanka Klara. “Ja sam protiv toga jer mislim da ovo nije mjesto za to. Narušit će se vizura Medvednice. Mislim da nije dovoljno izgrađena infrastruktura – u mjeri da bi se taj projekt mogao kvalitetno realizirati ovdje”, smatra, pak, Marijan iz Zagreba.

Da bi se projekt mogao kvalitetno realizirati smatraju u društvu arhitekata Zagreba, ali ističu da bi se trebalo posvetiti pažnje i neiskorištenim dijelovima grada s kvalitetnom infrastrukturom – primjerice, napuštenim tvornicama Gredelj i Badel, pa i centrom grada.

“Ovaj projekt uz savski nasip je nažalost ovaj čas područje koje se najjednostavnije može graditi za onu potrebu koju grad trenutno ima. Nevjerojatno, ali istinito, grad i dalje traži stambeni prostor iako se čini da ga ima viška, a viška ga ima prvenstveno jer postoje velike količine neadekvatnih stanova u Zagrebu”, objasnio je Tihomil Matković, predsjednik Društva arhitekta Zagreba.

Ovaj 150 milijuna eura vrijedan projekt izglasan je u gradskoj skupštini još 2009., a odustajanje od njega grad bi koštalo 15 milijuna eura, tvrdi gradonačelnik. No, oporba tvrdi – Tomašević je mogao odustati od projekta i otići na sud – ali nije imao hrabrosti, kao ni izvijestiti detalje o samome projektu.

“Gradonačelnik je, kako je nama objasnio, odlučio ne ići u taj rizik već je pregovarao da se na jednom području jednog od nebodera izgradi vrtić i to je ono što je on ispregovarao i što je skupština time zapravo dala zeleno svjetlo za taj projekt”, vjeruje Renato Petek, zastupnik u Gradskoj skupštini Zagreba.

A odgovore na pitanja o naslijeđenom projektu bivšeg gradonačelnika Bandića – čekaju i građani, dok se oni s najdubljim džepom već pripremaju za lov na nove luksuzne kvadrate.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.