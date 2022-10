Šest Plenkovićevih godina: Ministri ga hvale, oporba kudi, a što kažu građani?

Podijeli:







Šest godina i 20 ministara kojih više nema kasnije, Andrej Plenković obilježava jubilej kojeg nitko nije. Već u svibnju oborio je rekord Ive Sanadera i postao najdugovječniji premijer. Osim njega, u Vladi su šest godina još samo Nina Koržinek Obuljen, Oleg Butković, Tomo Medved.

Šest godina mandata Andrej Plenković je proslavio radno. Prvo predstavljanje novih projekata pa sjednica Vlade.

“Jučer smo imali redovito godišnje izvješće o radu vlade, ono je koincidiralo sa šestom godinom našeg mandata. To je bila prigoda da istaknemo postignuća i kontekst u kojem djelujemo”, poručio je Plenković.

VEZANA VIJEST Čačić otkrio najbolji i najgori potez Andreja Plenkovića u šest godina mandata

Građani kritični

Plenković je još u svibnju postao najdugovječniji hrvatski premijer. Građani svejedno kritični.

Na pitanje jesu li zadovoljni predsjednikom Vlade, redom odgovaraju:

“Nisam. Zbog korupcije. Malo previše. Svaki drugi dan je nekakva afera i mislim da je to prestrašno”;

“Govorim da je ovo mračna krčma u kojoj ništa ne funkcionira, a Plenković je glavni krčmar u toj krčmi koju naziva Republika Hrvatska”;

“Nisam. Naročito za nas penzionere. Kako ću živjeti od 2500, 2600 kuna?”

Milanović: Plenković je Kralj lopova

A Plenkovićevim postignućima nije fasciniran ni njegov najveći politički rival i jedina stvarna oporba – Zoran Milanović. Neki dan premijera je nazvao zaštitnikom lopova.

“Ali ovog puta imam za njega novu titulu. Ne zaštitnik nego kralj lopova. I to se šest godina ponavlja. I s tim lopovlukom i otimačinom u slučaju Agrokor i Borg grupe je započeo njegov nečasni put”, kazao je predsjednik RH o Plenkoviću.

Milanović je izbore od Plenkovića gubio, a redovito ih gubi i oporba koja ga proziva za korupciju.

“A što da vam kažem, cijelo vrijeme pričam kako smatram da Plenković ne upravlja sustavom, to je najveća tragedija koja postoji, da mu kroz taj sustav ulazi i korupcija i nepotizam i pare koje se bez veze bacaju i nefokusiranost na ciljeve”, komentira SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.

VEZANA VIJEST Milanović o Plenkoviću: Mora doći doma i izbeštimat ženu, to su takvi tipovi

Na problem korupcije ukazuje i Mostov Nikola Grmoja:

“U šest godina nije napravljena niti jedna strukturna reforma, ali je zato korupcija eksplodirala do nevjerojatnih razmjera. Nikada se ni u jednoj Vladi nije dogodilo da milijarda kuna nestane.”

Sličnog je mišljenja i Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista.

“Šest godina briselske politike u Hrvatskoj, šest godina i dalje smo u EU na samom začelju po razvijenosti, šest godina provođenja odluka koje se prvenstveno donose u Bruxellesu, a ne u Zagrebu, šest godina tijekom kojih je više od 300 tisuća ljudi napustilo Hrvatsku”, ocijenio je Pavliček.

Ministri: Bolji je od petice

Ministri koji se zbog konstantnih afera koje tresu vladu sve rjeđe pojavljuju u javnosti, posve očekivano puni su hvale za svog šefa.

“Andrej Plenković je izvrstan premijer. Bi li vlada toliko trajala ne mogu to reći, ali siguran sam da je Plenković zaslužan za šest godina, a siguran sam i za ubuduće”, smatra Radovan Fuchs, aktualni ministar obrazovanja.

Na pitanje kojom bi ocjenom od 1 do 5 ocijenio premijera u ovih šest godina, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovara:

“Je l’ ima više od 5?”

No u HDZ-ovoj Vladi je čak i od Plenkovića dugovječniji Oleg Butković.

Budući da Butković ne slovi kao neki Plenkovićev miljenik, pitali smo ga misli li da bi ova Vlada toliko trajala bez njega.

“Kako vi to znate? Tko vam je izvor? Tko je to rekao? Sedma godina je opasna i u braku. Suradnja je odlična. Nemojte me to pitati. To je pet. Nije dodvornička, objektivna petica”, kazao nam je ministar Butković.

A po svemu sudeći Andrej Plenković s ovih šest godina ne misli stati iako njegovi kritičari tvrde da je sve to samo priprema za visoke funkcije unutar Europske unije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.