Sindikati komentirali povećanje plaća političarima: “Postoji i bolje rješenje”

Podijeli :

Davorin Visnjic/PIXSELL

Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća Krešimir Sever izjavio je u petak da se sindikati ne protive povećanju plaća državnim dužnosnicima, ali ističe da je to povećanje trebalo ići postupno s obzirom da 870 tisuća ljudi radi za plaću ispod medijalne.

“Sindikalna strana nije protiv povećanja dužnosničkih plaća zbog toga što trenutna razina tih plaća osigurava, rekao bih, negativnu selekciju. Oni koji se ne mogu ‘prodati’ u privatnom sektoru, na sveučilištu ili drugdje, dolaze na ovu stranu. Nama je sasvim sigurno u interesu da se u javnom, političkom prostoru kreću najkvalitetniji ljudi”, rekao je Sever u izjavi medijima nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća.

Bolje rješenje

Međutim, predsjednik GSV-a napominje da bi postupno povećanje plaća državnim dužnosnicima bilo bolje rješenje, s obzirom da medijalna plaća u zemlji iznosi 1122 eura, prosječna je 1324 eura, a minimalna tek 677.

“Oko 870 tisuća radnika radi u rasponu od minimalne do medijalne plaće. Naravno da oni ne mogu biti zadovoljni kad pogledaju političare koji su sebi vrlo izdašno podigli plaće, a upravo od njih očekuju da učine okruženje takvim da i njihove radničke plaće mogu rasti”, kazao je.

Sever je istaknuo da rast dužnosničkih plaća ne znači kraj rasta plaća u javnom i privatnom sektoru.

“Najesen počinju pregovori o osnovici za državne i javne službe, tu očekujemo da će se pojaviti snažniji sindikalni pritisak za povećanje osnovice, a sasvim sigurno treba očekivati i tražiti da se dalje povećavaju i plaće u privatnom sektoru”, rekao je.

Još veće nezadovoljstvo

Za razliku od povećanja plaća politički najodgovornijim osobama, Sever smatra da su još veće nezadovoljstvo javnosti izazvale povišice za saborske zastupnike, jer mnogi od njih u sabornici rijetko kada progovore.

Što se tiče subvencija za plin i energente, predsjednik GSV-a odgovorio je da su one omogućile građanima da lakše podmiruju povećanje troškova hrane. No, istaknuo je da bi Središnji registar stanovništva, koji je nedavno uveden kao zamjena za Popis stanovništva, omogućio pravedniju raspodjelu među kućanstvima da je bio u funkciji.

“Da smo ga imali ranije u pogonu, mogli bismo vrlo lako odijeliti one građane kojima trebaju potpore od onih kojima ne trebaju. Središnji će registar omogućiti da se potpore više ne dijele linearno, svima jednako, nego da se daju ciljano onima kojima su najpotrebnije. Također, to će omogućiti da te potpore budu izdašnije nego što su bile do sada”, izjavio je.

Plenković kaže da je podizanje plaće ministrima antikorupcijska mjera, no građani su sumnjičavi: “Samo će im apetiti porasti”

Ravnatelj uprave za rad i zaštitu na radu u Ministarstvu rada i socijalne politike Dražen Opalić kazao je da se plaće državnih i lokalnih dužnosnika nisu mijenjale od 2014. godine. Kada je riječ o lokalnim dužnosnicima, njihove će plaće automatizmom ići prema gore ako je tako propisano odlukom pojedine jedinice lokalne samouprave.

“Određeni čelnici lokalne jedinice morat će ići na svoja predstavnička tijela radi promjene te odluke, ovisno o tome kako je odluka o njihovoj osnovici propisana, je li propisana u iznosu ili je vezana uz osnovicu državnih dužnosnika”, rekao je.

Od sljedeće jeseni sjednice GSV-a neće se održavati u Zagrebu, već u nizu drugih gradova, kako bi se poboljšao rad županijskih gospodarsko-socijalnih vijeća, najavio je Sever. Dodao je da poslodavci i sindikati na lokalnim razinama imaju brojna pitanja o kojima trebaju razgovarati, poput zaustavljanja iseljavanja, privlačenja novih ljudi, stambenog zbrinjavanja i dr.

Osim toga, razgovaralo se i o izmjenama u poreznom sustavu. Poslodavci i sindikati složili su se da treba stati s podizanjem razine neoporezivih primanja i neoporezivih davanja te potražiti nova rješenja, kazao je Sever.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.