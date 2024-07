Plenković kaže da je podizanje plaće ministrima antikorupcijska mjera, no građani su sumnjičavi: “Samo će im apetiti porasti”

Podijeli :

Vlada je donijela odluku o povećanju osnovice plaća prema kojoj će od kolovoza predsjednici Republike, Sabora i Vlade, ministri i saborski zastupnici dobiti znatno veće plaće nego do sada - u prosjeku od 60 do 70 posto. Razloga za takvu odluku je puno, no građani, čini se, ne dijele mišljenje da političari veće plaće zaslužuju.

Najava dvije tisuće i tristo eura veće plaće našeg premijera nije promijenila. I ovog puta u NSK dolazi gotovo 15 minuta nakon najavljenog početka sjednice Vlade. Da se vrijeme ne mjeri satom nego premijerovom voljom objašnjava njegov lojalan ministar.

No nije se zakasnilo izglasati povećanje osnovice plaće dužnosnicima od 83 posto zbog čega će od kolovoza predsjednik Republike primati više od 6000 eura, premijer i predsjednik Sabora oko 5 i pol tisuća, a ministri više od 4000 eura neto.

Plenković: Napokon su stvoreni svi uvjeti za povećanje plaća državnim dužnosnicima

Plaće će rasti i saborskim zastupnicima i bit će između 3 i 4 tisuće eura. Jer zašto bi svima drugima rasla plaća, a političarima ne, kaže premijer.

“Godinama nije mijenjana, a u međuvremenu su stvoreni preduvjeti i za gospodarski rast i investicijski kreditni rejting, i povećanje plaća i u privatnom sektoru, i u državnim službama, javnim službama, vojsci, policiji, praktički u svim mogućim segmentima”, rekao je Plenković.

U prvoj godini mandata Vlada se odlučila za potez koji je nepopularan, ali kažu da im rezultati daju za pravo. No, njihovi poslodavci, građani, to baš tako ne vide.

“Mislite li da zaslužuju to? Pa ja mislim da ne. Pogotovo ovi zastupnici u Saboru koje smo mi birali. Malo rade, Sabor je poluprazan uvijek.” “Pa ako gledaju kakav učinak imaju, onda bi im smanjio za jedno 50 posto za početak. Oni kažu da je to antikorupcijska mjera jer kažu, ako su veće plaće, manje će se krasti. Vjerujete li vi u to? Ne! Ni govora. Samo će im apetiti porasti.” “Jako dobro! Da si za jedno 70 posto dignu, a penzionerima da smanje. Znate koliko penzioneri dobivaju? Pet posto dobivamo. Prije su davali dio novaca ovim ljudima koji nemaju, sad su i to izbacili.”

Da je građanima percepcija kriva misli i šef HDZ-ova koalicijskog partnera. Domovinski pokret je već u pregovorima oko formiranja Vlade tražio povećanje plaća dužnosnicima.

Plaće kolega u EU-u

Premijer je objašnjavajući ovaj potez rekao da je on i antikorupcijski. Veće plaće znače manju izloženost mitu argumentiraju iz Banskih dvora. Bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, sada saborska zastupnica, Dalija Orešković, kaže da se tako protiv korupcije ne bori.

“Protiv korupcije se treba boriti da se ona brzo i efikasno istražuje, da se brzo procesuira i da su sankcije oštre i odvraćajuće. Toga u Hrvatskoj naprosto više nema”, rekla je Orešković.

Dalija Orešković o rastu plaća: Onaj koji će za 2000 eura biti koruptivan, a za 4000 neće, je kokošar

Kolege u Europskoj uniji imaju znatno veće plaće, kažu iz vlade, zaboravljajući pri tom da i građani u tim državama imaju veće plaće, ali često i manje cijene.

Čak 270 dužnosnika oko 60 posto veće plaće dobit će u kolovozu, a onda na jesen ide regulacija koeficijenata kojom bi se, prema riječima ministra Damira Habijana, plaće predsjednika države, Sabora i Vlade trebale izjednačiti. Hoće li Plenkovićeva i Jandrokovićeva rasti ili će se Milanovićeva smanjiti, ministar ne otkriva.

