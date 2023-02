Sindikalist: Bijela lista je besplatna promidžba za sve one koji dobro rade

Podijeli :

Izvor: N1

Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata u Novom danu govorio je o Bijelim listama Ministarstva gospodarstva.

Podsjetimo, Ministarstvo gospodarstva predstavilo je tzv. bijele liste, odnosno aplikaciju pod nazivom Kretanje cijena na kojoj će kupci moći uspoređivati cijene tri trgovačka lanca. 40 dana nakon uvođenja eura moći će tako pratiti kakva je aktualna cijena, u odnosu na one od 31. prosinca. Za ostalih sedam, kažu u ministarstvu, cijene će popisivati sami. No, aplikacija je do sljedećeg tjedna u testnoj fazi i nije dostupna građanima.

“2022. godina bila je idealna za uvođenje praćenja cijena”

Sever kaže da je vlada zakasnila s praćenjem cijena. “Trebali su se s ovim baviti kad je bila riječ o uvođenju eura, negdje potkraj 2021. godine. Kako se još spojilo uvođenje eura na jednoj strani i visoka inflacija na drugoj strani, 2022. godna bila je idealno vrijeme da se uspostave liste i da to ljudi prate. Dakle nije pitanje bijelih i crnih lista, već je stvar u tome da se trebalo na jednom mjestu isticati cijene najvećih trgovačkih lanaca i da to građani mogu usporediti”, kaže Sever.

Dao je primjer Slovenije koja je, unatoč tome što su uveli euro odavno, kad je prošle godine krenula inflacija, napravili liste cijena koje su vidljive na stranicama Ministrstva poljoprivrede i Vlade, a na kojima se moglo usporediti cijene namirnica svih trgovačkih lanaca, pa čak i nekih iz Hrvatske i Italije.

“Odmah nakon prvih objavljivanja lista, vidjele su se neke korekcije. Nisu ni građani bedasti, išli su kupovati tamo gdje im je najpovoljnije. Bilo je lako usporediti cijene, samo s jednim klikom miša”, rekao je Sever.

Sever je rekao i da se trgovci u Sloveniji nisu bunili oko lista, jer ih nitko ništa nije ni pitao. “Tamo je vlada angažirala potrošačku udrugu koja je prikupljala, obrađivala i objavljivala cijene. Nikog nisu ništa molili. Ovdje sad ispada da je zapravo Vlada slaba u odnosu na trgovačke lance, bar na dio njih. Neki od tih trgovačkih lanaca rade i u Sloveniji. U Sloveniji su cijene javno istaknute, a ovdje se bore protiv toga”, kaže Sever.

Kaže i da su se cijene trebale pratiti još od početka 2022. godine pa bi sad bilo moguće vidjeti što se događalo u onom razdoblju pred uvođenje eura i na onom prijelazu u Novoj godini. Ističe da bi to mogao biti razlog zbog kojeg trgovački lanci ne žele prikazivati cijene.

“Ono što je vrlo jasno, da je veliki dio trgovačkih lanaca poštivao cijene što se tiče konverzije u euro i tečaja, ali je puno njih diglo cijene u kunama, a onda ih ispravno prikazalo u eurima. Poskupljenja je bilo, puno više nego što će službena statistika to pokazati”, kaže Sever.

Kaže i kako je zbog visokog udjela torškova hrane u Hrvatskoj taj dio bio nužno pratiti.

“Trgovce koji se nisu odazvali pozivu vlade i dali cijene ne treba više moliti”

Smatra da su bijele liste jedna vrsta besplatne promidžbe za sve one koje dobro rade. “Oni koji pošteno rade njima bi bilo u interesu ne plaćati letke i skupu promidžbu u javnim glasilima, kad imaju ovakvu aplikaciju, pa mogu reći: evo pogledajte, vidite da smo poželjni dođite nama”, kaže Sever.

Dodaje i da lance koji se nisu odazvali pozivu vlade i dali cijene na usporedbu Vlada više ne treba moliti. “Oni su imali svoju priliku, nisu je iskoristili. Sad treba zaposliti studente, nezaposlene da prikupljaju cijene po terenu, točno određenih artikala i šalju ih na obradu”, smatra Sever.

Dodaje da nije sve u trgovinama, dio je i u dobavljačima koji su iskoristili prošlu godinu za drastično dizanje cijena. “Mi smo upozoravali niz puta da treba prikazati strukturu cijena, dakle da se vidi u ukupnoj cijenu koju plaćaju građani, koliko je tu PDV-a, marža, koliko je ulaznih cijena, energija i slično, da mi građani možemo vidjeti tko je koliko zapravo zaradio, a koliko je opravdano dizanje cijena”, kaže Sever.

Napomenuo je da nitko nikome ne ulazi u slobodu formiranje cijena, ali kaže da je Vlada mogla uvjetovati davanje potpora trgovcima branjenjem krajnjih cijena određenih artikala. “Nitko u tu slobodu ne ulazi, samo je pitanje kako se sve skupa to prati”, kaže Sever.

A na pitanje hoće li bijele liste donijeti stabilizaciju cijena na tržištu, Sever odgovara da ćemo prema slovenskom primjeru, već kroz dva tjedna moći vidjeti rezultate i u kojem se smjeru cijene kreću.

Govorio je i o mogućim prosvjedima pred superizbornu godinu. Kaže da su sve vlasti u takvim uvjetima malo mekše u pregovorima te da sindikati to koriste za prigodu kako bi tražili bolje uvjete za radnike. Spominjao je i mogući štrajk radnika Čistoće u Splitu.

