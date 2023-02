Predstavljena aplikacija “Kretanje cijena”, uskoro će je koristiti i građani

Podijeli :

U Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja danas je održana press konferencija na kojoj je predstavljena nova aplikacija - Kretanje cijena.

“Znate tko su trgovci s bijele liste, to su naši partneri KTC, KONZUM i Tommy”, rekao je Jurica Lovričević, savjetnik ministra gospodarstva.

“Molili smo i pozivali ostale da se pridruže, ali nisu, zašto pitajte njih.. Naći ćemo sami načina da i njihove cijene stavimo. Aplikacija je gotova i nalazi se u testnoj fazi. Idući će tjedan biti funkcionalna”, rečeno je na konferenciji za medije.

Kad uđete u pojedini proizvod moći ćete vidjeti promjenu, svakih 15 dana, odnosno svaku promjenu koju trgovci sami unesu ako se dogodila u međuvremenu.

Koliko je koštala aplikacija?

“Mislim da oko 200-tinjak tisuća kuna. To se radilo preko javne nabave. Ispod 26 tisuća eura je cijena”, rečeno je.

Na pitanje smatraju li u Ministarstvu gospodarstva neuspjehom da je tek trećina trgovaca pristala biti na bijeloj listi, Lovričević je rekao:

“Ne mislim da smo mi pogriješili u odnosu prema trgovcima. Oni očito tu ne vide interes. Mislim da to nije dobro ni za njih ni za potrošače. Nije problem popisat cijene. Nego to što nemamo povijesne podatke koje ne možemo imati ako ih oni ne daju. Ova tri trgovca čine 38 posto trgovca. Mislim da je to dovoljno da ostvarimo ono što smo htjeli”.

“Nije nitko nikome zabranio da se dižu cijene, pitanje je opravdanosti dizanja cijena”, naglašavaju iz ministarstva.

Koje su cijene porasle?

“Mogu vam reći da smo zadovoljni ovom aplikacijom i rezultatima koje je ona polučila. Ispred sebe imam tri liste na kojima se vidi koliko su cijene 300 proizvoda porasle u prvom mjesecu. U Konzumu su porasle tri cijene: paprika, tikvica i šećer. Radi se o robi iz uvoza. Svii ostali proizvodi su zadržali istu cijenu ili su na određenim akcijama. 133 proizvoda je na akciji, ima nižu cijenu nego prošli mjesec”.

“Kod Tommyja imamo četiri skuplja artikla. Vrlo mali broj artikala ima veću cijenu. I kod KTC-a isto slično, šest artikala ima veću cijenu. Vrlo dobre rezultate već sada imamo zbog ovakvog načina praćenja cijena. Mislim da ćemo njome spriječiti neopravdano dizanje cijena”.

“Naravno, treba nam vremena da razvijemo aplikaciju, da dodamo nove funkcionalosti, ali očekujem vrlo brzo. Ne želimo dati građanima poluproizvod”.

“Meni nije normalno da je hrana u Hrvatskoj skuplja jedan posto od europskog prosjeka, a prije dvije godine je bila 3 posto ispod europskog prosvjeka. Po meni to pokazuje da su neke stvari određeni proizvođači pretjerali”.

Ovo je jedan od alata da izađemo na čistac sa onima koji dižu cijene i da građani prepoznaju kako je to kod koga. Proširit ćemo listu s još nekoliko lanaca,ne kažem da će ih biti deset, vjerojatno će ih bit manje, ali će biti svi oni koji trebaju biti na listi kako bi građani mogli odlučit gdje su trgovci koji ih ne varaju”

Zašto drugi nisu htjeli dati podatke?

“Ako su nam ova tri dostavila, zašto ne bi ostali dostavili. To može biti neki interes. Ja razmišljam u smjeru da oni nisu transparentni, ne žele nam dati podatke, ne znam kako drugačije. Neka kupci razmisle zašto je to tako. Listu trgovaca ćemo proširiti drugim metodama, jedna od njih je da sami popisujemo cijene. Ali vjerujem da je sasvim dovoljno s ovim sad podacima da imamo pregled dobar. Vjerojatno ne žele dati cijene da se ne vidi po kojim cijenama su uvozili lani, a po kojima uvoze danas”.

“Aplikacija je u funkciji, imali smo ih prilike i prezentirati sindikatima. Ona je u testnom modu i u sljedećim danima bit će spremna i za upotrebu građanima”.

Što se tiče popisivanja cijena, mi kao Ministarstvo nećemo to raditi, unajmit ćemo nekog vanjskog suradnika, rekao je.

Na pitanje je li Ministarstvo moglo dobiti cijene od Porezne uprave, odgovorili su da to nije moguće.

“Ako imamo samo mali broj artikala koji su poskupili, a poskupili su s razlogom, onda možemo tvrditi da smo već sad napravili dobar posao”, zaključio je Lovričević.

