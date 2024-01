Sindikalist nezadovoljan Vladinim potezima: “To nije nikakav povijesni iskorak, to je lovljenje koraka”

Podijeli :

N1

Glavnik tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin u Novom danu je s Mašenkom Vukadinović razgovarao o novom zakonu o plaćama. U ovom Sindikatu, kao ni u brojnim drugima, nisu baš zadovoljni prijedlozima Vlade.

Kroflin kaže kako je izrazito bitni vidjeti cjelinu i moći usporediti stvari, a to se u ovom trenutku ne može. “Mi ne znamo kakvi će biti koeficijenti u drugim dijelovima javne službe, mi ne znamo jesu li to finalni koeficijenti za državne službe… Mi znamo kako će otprilike izgledati situacija s koeficijnetima za naša mjesta i tu ima problema. Vidimo sabijanje između najviše i najniže plaće i zapostavljanje najviših pozicija. To zanemarivanje njihove pozicije traje već 15-ak godina. To nije prihvatljivo, takva vrsta degradacije jedne društvene grupe koja je izrazito društveno bitna, ne samo u smislu znanstvenog i obrazovnog doprinosa, već šireg doprinosa društvu. To bi trebao biti i problem politike”, govori Kroflin.

Najviše će plaća rasti onima koji su najbliže političarima? “Ako možemo mi penzioneri živjet sa 600 eura, onda mogu i oni”

On kaže kako će početkom sljedećeg tjedna komunicirati s ministarstvom o prijedlozima koje imaju, a naglasio je i kako je činjenica da plaće rastu i kako bi trebale rasti gotovo svima. Kroflin ističe i da, ako gledamo koliko su rasle plaće u ostalim segmentima društva, a one naprosto moraju rasti, s ovim povećanjem koeficijenata plaće u javnom i državnom sektoru rastu tek toliko da stižu dinamiku rasta plaća u privredi. “To nije nikakav povijesni iskorak, to je lovljenje koraka s plaćama u privredi”, kaže.

Na pitanje treba li uopće uspoređivati plaće u gospodarstvu s onima u javnom i državnom sektoru, Kroflin kaže kako, kad se to dvoje usporedi, na kraju ove godine oni mogu izboriti tek povišice za sljedeću godinu, dok istodobno plaće u privredi neće stati s rastom. “Na kraju godine će većina naših mjesta biti u lošijoj poziciji u odnosu na prosječnu plaću u privredi nego što je bila na početku mandata Vlade Andreja Plenkovića”, upozorava.

Kroflin smatra da će slična situacija biti i u drugim dijelovima javnih i državnih službi te da će to dovesti do goreg nereda nego što je bio prije

“Ovakve su reforme neke zemlje radile godinama, desetljećima. Mi to planiramo u nekoliko mjesci. Jesmo li mi baš toliko pametniji od njih? Ne bih rekao”, zaključuje.

