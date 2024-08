Sindikalist pomoraca: Već dugo upozoravamo na moguće posljedice štednje na održavanju brodova

Podijeli :

Antun Aljinović iz Sindikata pomoraca Hrvatske gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Mile Moralić gdje je komentirao tragediju u Malom Lošinju u kojoj je rampa trajekta usmrtila trojicu pomoraca Jadrolinije.

Aljinović kaže kako se od početka Jadrolinije nije dogodila ni jedna nesreća sa smrtnim posljedicama.

Sudski vještak o nesreći na trajektu u Malom Lošinju: Vjerojatno je došlo do pucanja mehanizma rampe

“Nadamo se da će istraga biti provedena stručno. Osobno, kao dugogodišnji pomorac, 26 godina na Jadroliniji, od toga 19 u svojstvu zapovjednika, nisam sklon uvjerenju da je u pitanju ljudski faktor. Jer nitko od pomoraca neće stati ispod rampe koju smatra nesigurnom. To je ogromna težina.”

Objasnio je kako funkcionira mehanizam rampe.

“Može biti hidraulični sustav. Ako se dobro sjećam, na Lastovu se rampa spušta pomoću čeličnog užeta. Vitlo koje upravlja time je ili hidraulično ili električno. Električno vitlo, u slučaju prestanka napajanja mora, imati kočnicu. Hidraulično vitlo također ne bi smjelo propasti toliko naglo jer hidraulični sustav, ako ostaje bez tlaka postupno, znači ako je ugašena hidraulična pumpa, onda bi ta rampa trebala padati, ali postupno, onako kako se gubi tlak u sustavu. Nikako ne bi smjela toliko naglo propasti.”

Aljinović ističe da se rampa morala redovito održavati i da pomorci ne bi stajali ispod nje da ju nisu smatrali sigurnom.

“Posadu se smatra skupom”

“Mi već dugo upozoravamo na moguće posljedice nedovoljnog ulaganja, znači štednje na održavanju brodova u Jadroliniji. Upozaravamo i na problem konstantnog smanjivanja proraučna članova posade jer posadu se smatra skupom. Također, zapošljavanje stranih pomoraca koji ne znaju jezik, pa nepotizam… Više puta sam sve rekao i u razgovorima s Jadrolinijom, koja nažalost u tome ne surađuje, jednostavno ignoriraju.”

Sindikalist iz Jadrolinije: “Poželit ću predsjedniku Uprave automobil star 55 godina”

Aljinović kaže da mnogi gube volju za radom jer nisu dovoljno plaćeni i zna brojne kolege koji su napustili Jadroliniju jer nisu bili zadovoljni uvjetima.

Kako to da se posadu smatra skupom?

“Jednom prilikom je predsjednik uprave, ja sam tada još bio pomorac Jadrolinije, ali se dobro se sjećam na sastanku u prostorijama lučke uprave u Splitu, jedan od prvih sastanka te Uprave i Sindikata, on je rekao ‘znate li vi da su nama plaće pomoraca najveći trošak’, a ja sam mu rekao ‘čemu se čudite, imate oko 1200 pomoraca, što bi drugo bio trošak, ne gledajte to kao trošak, to su ljudi koji svoju plaću zarade’. Brodovi ne mogu ploviti bez pomoraca, još uvijek”, ispričao je Aljinović.

Starije brodove je teže održavati

Krajem srpnja trajekt Oliver je zbog tehničkog kvara s više od 300 putnika nekoliko sati plutao korčulanskim kanalom.

“Samo zamislite što bi bilo s Oliverom da je bilo loše vrijeme kad je stao nadomak Vele Luke i plutao. Mogla se dogoditi tragedija.”

Predsjednik uprave Jadrolinije nakon tragedije je rekao da s trajektom Lastovo nikada nije bilo problema.

“Sa svakim brodom imate problema. S novim ima problema, to nije neobično. Ako uzimate brod star 20 godina, morate voditi računa da će vam on trajati manje od novogradnje. Njegovo održavanje je skuplje. Teže je naći rezervene dijelove. Lastovo je bio dobar brod za svoje vrijeme. Ježio sam se kad sam gledao moje kolege što rade s Lastovom, po kakvim su južinama plovili, skidam im kapu. Ne može se reći da je to loš brod, ali za toliko star brod teško je naći rezervne dijelove, isto kao i za mene.”

