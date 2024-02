Sindikalist: Vlada nas nema čime namamiti u ured

Podijeli :

Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i obrazovanja bio je gost Newsrooma u kojem je s našim Domagojem Novokmetom razgovarao o plaćama i koeficijentima te o očekivanjima od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

“Upravo smo dobili poziv državnog tajnika Ivice Šuška da se sutra sastanemo s ministarstvom, dogovorit ćemo se s čelnim ljudima sindikata pa ćemo uzvratiti povratnom informacijom. Mislim da premijer Andrej Plenković ima problem s ključnim ljudiima koji komuniciraju u ovom važnom poslu koji je pri kraju. Naše resorno ministarstvo znanosti i obrazovanja pustilo je čovjeka koji nema pojma o ovom procesu da razgovara o tome”, rekao je Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti.

“Na našoj web stranici od 11. veljače se vrti 15 stranica mišljenja koja smo uputili ministarstvu. Pa nećemo mi nepozvani ulaziti u zgradu ministarstva. Ne može se tako postupati sa socijalnim partnerima u normalnoj demokratskoj zemlji. Ako želite sjesti s nekim za stol, pozove ga se u kuću. Ako je netko htio razgovarati s nama, trebao je uputiti poziv sindikatima. Nama je poslan poziv po novinarima”, kazao je.

Navodi da je Vlada u cijelom ovom procesu bila nesolidaran partner.

“Nema nas se s čime namamiti u ured, imamo jasne zahtjeve. Mi u periodu kad saznamo što je finalna varijanta, do završne uredbe ne stignemo reagirati. Ne želimo da naš sustav tone u odnosu na druge sustave. Napravili smo izračune onog što naš sustav treba i to je u razini od 20 do 25 milijuna eura godišnje. Ako imate reformu koja vas je koštala 880 milijuna eura do sada, na Vladi je da odluči ima li dodatnih 25 milijuna eura. Na Vladi je da odluči”, zaključio je.

