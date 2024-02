Tomašević: Zašto Vlada nije organizirala doček vaterpolista? Što, ne bi dobili dozvolu od Grada?

Podijeli :

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je redovitu konferenciju za medije utorkom.

Tomašević je na početku, govoreći o mjerema Vlade, rekao da ih podržava od početka, kao da podržava i nastavak njihove primjene.

Najavio je i kako će se povećati uskrsnica u Gradu Zagrebu, iznos se povećava na 50 eura. Pojasnio je da pravo na uskrsnicu imaju osobe s invaliditetom, njih 18.000, umirovljenici s niskim primanjima, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i dio branitelja. Uskrsnicu i božićnicu od Grada Zahreba dobiva više od 23.000 korisnika.

Gradonačelnik se dotaknuo i teme beskućništva. Kaže kako se cijelo vrijeme širi lepeza usluga te da se surađuje s drugim udrugama i organizacijama koje beskućnicima pomažu. Podsjetio je da je početkom mjeseca počelo s radom prenoćište u centru grada, da je u funkciju stavljeno gradsko kupalište u Ilici. “I dalje idemo s takvim mjerama, bavimo se i drugim prostorima”, kaže gradonačelnik. Dodaje kako nisu svi kapaciteti popunjeni, ali da se i dalje otvaraju novi jer se za beskućnike želi osigurati i dnevni boravak.

Na pitanje o uskrsnicama, Danijela Dolenec odgovorila je kako će povećanje koje je Tomašević najavio biti značajna mjera koja će gradski proračun stajati 1,26 milijuna eura. Jednak iznos bit će onda izdvojen i za božićnice, rekla je. “Sve će biti na vrijeme i svi će primiti novi iznos uskrsnice na vrijeme”, kaže Dolenec.

Naša Nataša Božić upitala je gradonačelnika je li on radikalni ljevičar. “Ne znam po čemu bih to bio. Vlada je tako okarakterizirala cijeli skup. To je bio najveći prosvjed, skup na Markovom trgu, u povijesti. Vlada je sve koji su tamo bili oarakterizirala kao radikalne ljevičare, a siguran sam da se gotovo nitko, osobito građani koji su bili na prosvjedu, ne doživljavaju tako, a još manje kao rusofili. Bolje putinofili, mislim sve najgore o Vladimiru Putinu, a vjerujem da tako misli i 99 posto građana koji su bili na prosvjedu. On pokušava strateški poziciniorati HDZ u najširi mogući centar kako bi marginalizirao ljevicu kao radikalnu ljevicu, a desnicu kao radikalnu desnicu. Tko vjeruje da smo mi putinofili? Po čemu? Mi smo suorganizatori skupova za Ukrajinu, osudili smo napad na Ukrajinu isti tren. Što se tiče ovih drugih stvari, nemam to potrebu komentirati”, kaže.

“Vidio sam da je govorio o nepokošenoj travi. To je tema od kolovoza, rujna. O nekim divljim svinjama koje nisu viđene od ljeta. A što će drugo reći, nešto mora reći”, kaže Tomašević.

Što se tiče odlluke o samostalnom izlasku na izbore, Tomašević kaže, kao i Benčić, da preko medija ne komuniciraju o suradnji te da je odluka o samostalnom izlasku na izbore donesena još prošle godine. U nekim jedinicama je moguć zajednički izlazak na izbore, ali o tome će se razgovarati. “Nema potrebe o tome govoriti u medijima, nego stranka sa strankom”, kaže.

“Ključna je stvar mobilizirati birače. Ako bude izlaznost 40, 50 posto, HDZ će ostati na vlasti. Mi kao nova politička opcija mislimo da možemo lakše mobilizirati nove glasače, što smo i pokazali u Gradu Zagrebu. Mi smo imali rekordan broj glasova u prvom krugu i drugom krugu izbora u Gradu Zagrebu. Mislim da smo pokazali svojim kampanjama da itekako možemo izvući nove birače da izašu na izbore i zato je bitna suradnja oporbe, da svatko izvuče što više svojih i novih birača na izbore.”

Tomašević kaže i kako svi vrlo dobro znaju da je bilo hrvatskih zastava na prosvjedu. “To su one priče kojima se ljevicu pokušava prokazati kao nekog tko ne voli Hrvatsku. A ovi koji kradu, oni kao vole. To su totalne gluposti. Uvijek je to ista… Hrvatska je demokratska država, svi imaju pravo na slobodu govora. Isto tako, imamo izbore, smjene vlasti, koje su dosad bile korektne, gdje se poštivao legitimitet… Vjerujem da će kampanja biti žestoka, to je i premijer najavio, a što se tiče oporbe, ključno je da se poveća izlaznost na izbore”, govori.

Na pitanje zašto nije bilo dočeka vaterpolista, Tomašević kaže da mu je žao. “To sam rekao i vaterpolistima jučer. Da sam znao da postoji bilo kakva želja da imaju doček na Trgu, naravno da bi se on dogodio. Sami ili s Vladom. Ono što je dosad bila praksa, jest da smo doček organizirali zajedno, Vlada i Grad Zagreb. Nikakve pisane komunikacije prema gradskoj upravi nije bilo. Navodno je bila neka komunikacija telefonom na nekim nižim operativnim razinama, to niej došlo do nas. Ne znam zašto jer zadnji doček smo zajedno organ izirali na najvišim razinama. Mi očekujemo da resorno ministarstvo komunicira s nacionalnim sportskim savezima i da to zajedno organiziramo. Zato kažem da je došlo do problema u komunikaciji. Zašto Vlada nije organizirala skup na Trgu? Što, ne bi dobili dozvolu od Grada? Žao mi je što se to dogodilo, očito je da su vaterpolisti to očekivali, naravno da su to i zaslužili”, kaže. Tomašević navodi kako je zadaća riješiti situaciju s vaterpolom u Gradu Zagrebu. “Nijedan igrač reprezentacije ne igra u zagrbačkom klubu. Mladost je već 10-ak godina u teškim uvjetima. Ista situacija kao i s Cibonom”, kaže.

“Žao nam je i neće se više ponoviti”, kaže Tomašević o propustima u organizaciji dočeka vaterpolista. Medije nisu zvali, kaže gradonačelnik. “Vidjeli smo da je premijer zvao medije na prijem, da smo to znali, zvali bi i mi. Jednostavno je bila procjena da je to primjereno”, kaže.

