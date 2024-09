Sindikalist: Zagrepčani su jednom stvari pokazali kako im je stalo do Gradske plinare

Podijeli :

Predsjednik Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske (SDPPTH) Vlatko Kottnig u Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirao je situaciju s opskrbom plinom u Zagrebu.

Osvrćući se na približavanje roka preuzimanja distribucije plina od strane Međimurje plina, Kottnig je apelirao na građane i nužnost izvanrednog očitovanja plinskog brojila.

“Vrijeme curi i malo je vrijeme i puno je potrošača. Govorimo o najvećem distributivnom sustavu sa skoro 300.000 potrošača koji moraju napraviti očitanje. Izvanredna je situacija i zbog mogućnosti promjene distributera i zbog promjene cijene. Rok za očitanje je 7. 10. i zato smo se prema medijima i javnosti obratili s obavijesti i apeliramo građanima da izađu u susret i budu što kooperativniji”, pojasnio je Kotnnig.

Pojasnio je i kako je očitovanje bitno napraviti kako ne bi “došlo do repova u vidu reklamacije računa jer tada bi sav taj problem vezan uz naplatu pao na pleća distributera koji nije za to kriv jer je riječ o izvanrednoj situaciji nastaloj zbog Gradske Plinare i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.”

Mijenjanje distributera

Kottnig je ustvrdio kako cijena nije toliko relevantan faktor pri vraćanju Gradskoj plinari kao distributeru plina u Zagrebu.

“Cijena može biti relevantan faktor, ali tu pričamo o toliko minornim razlikama, do maksimalno 5 eura godišnje… Građani su pokazali da im je stalo do njihove gradske tvrtke, no pri samo prebacivanju došlo je do cijelog niza problema jer je zakazala operativa uprave Gradske plinare kao i Holdinga. Pošta je prekasno poslana i građani je neće dobiti… Unatoč tomu odaziv je nevjerojatan i rekao bih da se vrijeme na krenulo na ugovorima da bi 80 posto građana ostalo pri Gradskoj plinari.”

