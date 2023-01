Drama na Antikorupcijskom vijeću: “Niste sposobni ni dovesti cirkusante!”

Govori Božo Petrov: "Ina je strateška kompanija koja čini 5% udjela u nacionalnom BDP-u, predstavlja nacionalni interes. Uprava takve tvrtke treba štititi nacionalne interese. Bivši član Uprave Ine jasno je rekao da su sve Vlade, uključujući i ovu, davale punu podršku ovom arbitražnom postupku. Da je to tako, govori objava na stranici Vlade nakon objave presude.

MOL je tražio naknadu štete po osnovi neopravdanog kaznenog postupka protiv Ive Sanadera i Zoltana Hernadija u vezi sklapanja ugovora o međusobnim odnosima dioničarima koji se odnosi na INA-u. Arbitražni sud je to dobio. MOL je 2013. tražio da se presudom donese naknada štete po osnovi navodnog sprečavanja preuzimanja INA-e, sud je i to odbio. MOL je u postupku tražio i postavio zahtjeve da se Hrvatskoj naredi prestanak kaznenog progona. Arbitražni sud dodijelio je odštetu MOL-u. Hrvatska mora MOL-u nadoknaditi i sudske troškove što je oko milijun eura što je tek oko dva posto troškova čiju naknadu MOL traži od Hrvatske. Bivši član uprave Ine jasno je rekao da je do tužbe došlo zbog deliberalizacije tržišta.

MOL je dobio samo dva posto troškova od onoga što je tražio od Hrvatske. To se presudilo s arbitražom. Tko je zastupao prekid i nagodbu s MOL-om? To je pokojni Jozo Petrović, Tomislav Karamarko i Hrvoje Zekanović. Mislite li da bi osoba koja je na plaći MOL-a zagravala rješenje protivno njihovim inetresima kad bi se prekinuo arbitražni postupka? Možda Zekanović i slični smatraju da je Hrvatska trebala izaći iz arbitraže i platiti više od milijardu eura. Bojim se da Zekanović nikad nije pročitao ni zahtjeve MOL-a ni presudu i da ne znate da bi nagodbom koju zahtijevate, oslobodili Ivu Sanadera i Hernadija i platili nagodbu skuplje nego sad presudu. Kolega Zekanović i ostali svojim su ručicama održavali ovu Vladu koja je podržala arbitražni postupak.

Ako netko misli da se netko okoristio, mogli su spustiti ručice. Ovako moraju znati da su podržali arbitražu i da se netko omastio. Ako se uzme u obzir da to nisu znali, za razliku od vlade Tima Oreškovića, ova vlada koju podržavate zatvorila je i sisačku rafineriju, u dogovoru s Mađarskom kako bi dobili OECD i Schengen. Milanović je očito na liniji koju i vi zastupate. Sanader je koruptivnim djelom predao upravljačka sredstva MOL-u."