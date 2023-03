Plenković na Vladi: Dobri i ohrabrujući ekonomski pokazatelji na početku godine

Podijeli :

Sjednica Vlade održana je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Uvodno se obratio premijer Andrej Plenković.

Plenković je na početku sjednice izrazio sućut grčkoj vladi i narodu zbog velike željezničke nesreće u kojoj su život izgubili deseci ljudi.

Govorio je podacima DZS-a prema kojima je rast u četvrtom kvartalu prošle godine iznosio 4 posto u odnosu na godinu ranije. “Podaci su objavljeni za 18 zemalja EU-a, samo Irska, Rumunjska i Cipar imaju veću stopu rasta od Hrvatske. Ovo je jasan pokazatelj da u godini kriza, Hrvatska usojela ostvariti jako dobar rast. Na to su utjecali povećanje izvoza, rast investicija, sve intenzivnije korištenje sredstava iz NPOO-a, potrošnja kućanstava je i dalje pozitivna… Na to su utjecale i mjere Vlade koje su ublažile inflatorne pritiske, a to je djelovalo na kupovnu moć naših sugrađana. BDP je porastao za 3,9 posto i to je među 4 najvše stope raste u EU-u. Ukupna stopa rasta je procijenjena na 6,3 posto, to je dvostruko više od prosjeka EU-a”, rekao je premijer.

Premijer je rekao kako su dobre i ohrabrujuće procjene o rastu iz Europe.

“U 2022. rasli su industrijska proizvodnja, promet u trgovini na malo, građevinska aktivnost, broj zaposlenih…

DZS je danas izašao s podacima koji se odnose na inflaciju, a premijer je podsjetio da je i ona oslabila. “To je najniža stopa rasta potrošačkih cijena još od svibnja 2022.”, kaže. Plenković je pobrojao i proizvode kojima su tek neznatno rasle cijene i podsjetio da građani na raspolaganju imaju aplikaciju za praćenje cijena.

“I BDP i smanjenje inflacije su itekeko dobri i ohrabrujući ekonomsk ipokazatelji na početku ove gdoine u širem kontekstu globalne krize s kojom smo suočeni”, kaže premijer.

Godina dana rata u Ukrajini

Plenković je zahvalio ministru Medvedu oko angažmana u obilježavanju godišnjice rata u Ukrajini. “Vlada će nastaviti pomagati Ukrajinu koja se brani već godinu dana od ruske agresije”, rekao je.

Govorio je i posjetu Hrvaru na kojemu se provodi projekt vezan za proizvodnju vina na otocima.

Spomenuo je i ministarski sastanak koji se jučer i danas održava u Zagrebu na kojemu se govorilo o glavnim postignućima u pogledu energetske politike.

Premijer je najavio kako će se na današnjoj sjednici donijet niz odluka vezanih za ljude koji se nalaze u privremenom smještaju nakon potresa i rekao kako očekuje daljnje dinamiziranje obnove.

