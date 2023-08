Skoro 28 tisuća umirovljenika radi na pola radnog vremena!

Podijeli :

Dusko Jaramaz / Pixsell / ilustracija

Nedostatak radne snage graditeljstvo i turizam nadoknađuju uvozom radnika iz inozemstva, dok se trgovina više orijentira na domaću ponudu, pa zapošljavaju studente i umirovljenike.

Iako je po broju zaposlenih odmah uz bok prerađivačkoj industriji koja ima najviše radnika u Hrvatskoj, trgovina zapošljava četiri puta manje stranaca nego prerađivačka industrija i desetak puta manje nego graditeljstvo ili turizam. No, zato je ta grana prva po zapošljavanju umirovljenika, podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pokazuju da je na kraju lipnja u trgovini na polovinu radnog vremena bilo zaposleno 4.649 umirovljenika. S druge strane prema podacima MUP-a za trgovinu su krajem srpnja bile izdane ukupno 3.094 radne dozvole za strane radnike.

Broj umirovljenika zaposlenih u ugostiteljstvu ili graditeljstvu višestruko je, i više nego deset puta manji, od broja radnika koji su u tim djelatnostima zaposleni uz dozvole za strance. No, i te grane posežu za umirovljenicima pa ih je u građevinarstvu u lipnju bilo 2.899, a u smještaju i pripremi i usluživanju hrane 2.332, piše Novi list.

Umirovljenje donosi dramatičan pad primanja, evo kako stojimo u odnosu na druge HZMO ima važnu obavijest za umirovljenike s inozemnim mirovinama

Ne gube mirovinu

Tako je od Vladine odluke da posljednjih godina širi krug umirovljenika koji mogu raditi do polovine radnog vremena, odnosno 20 sati tjedno, a da ne gube mirovinu, zasad najviše koristi imala trgovina, koja je tako dijelom nadomjestila nedostatak radnika. Gotovo svaki peti umirovljenik koji se tako zaposlio u lipnju je radio u trgovini. Svoje kućne financije radom u mirovini krajem lipnja popravljalo je 27.761 građanin koji je u mirovini, što je tisuću više nego prethodni mjesec i gotovo pet tisuća više nego u isto vrijeme prošle godine. Broj umirovljenika koji rade vjerojatno je još rastao u srpnju, a ako je suditi po oglasima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potreba za radom umirovljenika postoji i trenutno i to baš najviše u trgovini.

Trenutno se preko oglasa koje objavljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje traži 657 prodavača ili prodavačica, većina tih oglasa otvorena je do kraja kolovoza ili do sredine rujna. U odvojenoj rubrici gdje se nude poslovi za umirovljenike ponuđeno je 105 radnih mjesta u trgovini, pa to znači da je plan poslodavca gotovo svako šesto otvoreno radno mjesto u sljedećem razdoblju popuniti umirovljenicima. Najviše radnih mjesta i na stranicama servisa koji posreduju u zapošljavanju studenata upravo je iz djelatnosti trgovine.

Poslovi se u sva tri slučaja nude na dulje vrijeme i po cijeloj Hrvatskoj, pa očito nisu motivirani samo pojačanim intenzitetom trgovine u vrijeme turističke sezone. Očito ni neradna nedjelja za koju su poslodavci navodili da će značiti veći broj otkaza u djelatnosti trgovine nije smanjila pritisak nedostataka radne snage s kojom se muče gotovo sve djelatnosti u državi, piše Novi list.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.