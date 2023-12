Slomljenu nogu osiguranje pokriva, depresiju – ne!

Podijeli :

Ako otplaćujete kredit u banci i imate sklopljeno osiguranje plaćanja u slučaju nezaposlenosti, bolesti ili smrti, možete slomiti neki ekstremitet, dobiti srčani udar ili rak, ali pod svaku cijenu sačuvajte mentalnu stabilnost jer burnouti, depresije ili psihoze nisu rizici koje će osiguravatelj pokriti. Da, možete i umrijeti, to je legitiman rizik za pokriće, piše Večernji list.

Upravo to se dogodilo kolegi iz Večernjeg lista koji je, srećom, živ, no na dužem bolovanju s dijagnosticiranom depresijom. Nakon isteka 42 dana bolovanja primanja su mu drastično smanjena i kanio je aktivirati policu osiguranja kredita koju je platio 1.500 eura. No likvidatorica šteta u osiguranju mu je nakon slanja dokumentacije odvratila da depresija nije obuhvaćena rizicima koje pokrivaju te u razgovorima koji su uslijedili pojasnila da bi policu aktivirali da je, recimo, slomio nogu. U nastavku je isječak odgovora osiguravatelja: “Ako je bolovanje vezano uz stanje koje je u vezi sa psihičkom bolesti, mentalnim, intelektualnim ili drugim poremećajem neurološkog sustava, uključujući stres, depresiju, neuroze i njima prouzročena stanja, šteta neće biti u osigurateljnom pokriću sukladno Uvjetima osiguranja.”

Nije teško pretpostaviti kako je ovakav razvoj situacije djelovao na njegovo mentalno stanje. Jer bolovanje nije bilo njegov izbor, nego prinuda. “Možda bi bilo dobro da sad slomim nogu, onda bi mi aktivirali policu. Ali morao bih zatvoriti ovo bolovanje i ekspresno se prebaciti na drugu dijagnozu – a što onda sa slomljenom dušom? Osiguravatelja ni uvjete osiguranja nisam ja birao, nego ga je uvjetovala banka. A sad bih od jadne naknade za bolovanje morao plaćati ratu kredita od 400 i nešto eura! Od čega da živim!? Da prekinem bolovanje, prestanem ići u dnevnu bolnicu i ubijem se!?”, konsterniran je kolega.

Nije osiguravajuća kuća napravila ništa nezakonito. Poručuju da kod sklapanja osiguranja klijent bira pokrića – smrt, privremenu nesposobnost za rad i/ili nezaposlenost. Kod smrti je sve više-manje jasno, kao i kod nezaposlenosti, no kod privremene nesposobnosti za rad u trajanju duljem od 42 dana, što je i ovdje slučaj, pojašnjavaju da klijentu uručuju predugovornu dokumentaciju s informacijama o proizvodu i uvjetima osiguranja u kojoj je jasno i nedvosmisleno naznačeno što je pokriveno i slučajevi koji nisu u pokriću.

Unaprijed određeni slučajevi

“Slučajevi koji nisu u pokriću (isključenja) unaprijed su određeni uvjetima osiguranja te među ostalim obuhvaćaju i zdravstveno stanje koje navodite u svom upitu. U osiguranju otplate kredita takvi slučajevi nisu u pokriću ni kod ostalih osiguratelja u Hrvatskoj, a, prema našim saznanjima, ni kod većine u EU”, odvraćaju iz osiguravajuće kuće, dok je prije samo nekoliko mjeseci ministar zdravstva Vili Beroš poručio kako je Europska komisija u sklopu sveobuhvatnog pristupa mentalnom zdravlju naglasila da je iznimno važno staviti u isti rang mentalno i fizičko zdravlje jer je svaki šesti građanin EU pogođen problemima s mentalnim zdravljem. Znači, oko 18 posto građana sistemom eliminacije ne bi trebali biti klijenti ove vrste osiguranja.

