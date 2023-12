Beljak: Možemo je politički nepismena stranka. Svjesno ili nesvjesno rade za HDZ

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u N1 Newsroomu s Ankom Bilić Keserović komentirao je prosvjede seljaka, ali i druge političke aktualnosti.

Njegova stranka, kao i on sam, nekako se drže po strani u ovoj situaciji iako bi se očekivalo da će biti najglasniji.

“Nismo tihi, smatramo da ne bismo trebali ovu situaciju koristiti za nekakve političke poene. S tim da je kompletna infrastruktura HSS-a na terenu. Nije tamo HSS, tamo su ljudi iz svih stranaka, a zajedničko im je nezadovoljstvo. Oni koji misle pridobiti kroz prosvjede političke poene, neće to uspjeti”, kazao je Beljak i dodao:

Beljak: Uhićenja su pokušaj da se zasjeni nešto krupnije, a to je sramota DORH-a

“Slušao sam govore seljaka i mogu zaključiti da su shvatili kako desne opcije nisu za njih jer desne opcije zagovaraju borbu za velike, trgovačke lance… Mi, kao i lijeve opcije, zagovaramo borbu za malog čovjeka. Zato me tamo nema, da stojim kraj nekakvih kvazipolitičara i onih u crnim uniformama. Što bi ja tamo?”

Hrvatska poljoprivreda je u velikom problemu, a ovo što se događa je samo kap u moru.

“Ponovit ću, dok je HSS bio u poziciji odlučivanja brige za hrvatsko selo, gradile su se farme, pod HDZ-om se zatvaraju. Mi smo se trudili dok smo imali ministra poljoprivrede da hrvatski seljak bude konkurentan na europskom tržištu. Nažalost, ne čuje nas se dok to pričamo jest zato što nas ignoriraju svi osim rijetkih kao vi”, naglasio je Beljak.

Što se Tomislava Pokrovca tiče, nekad je bio član HSS-a, ali trenutno nije povezan ni na koji način s tom strankom.

“On je bio član HSS-a i kum pokojnog predsjednika Josipa Friščića. U ovom trenutku nema veze između njega i mene.”

Prosvjedi traju dva tjedna, a premijer Andrej Plenković ih pokušava diskreditirati spominjanjem ekstremista.

Mještani Jakuševca zaprijetili Tomaševiću: Izaći ćemo van kao i seljaci – s traktorima!

“Možda ih je on poslao tamo. To nije slučajno jer znamo njegovu udbašku pozadinu, kako kaže i predsjednik Zoran Milanović. Možda ih koristi kako bi obezvrijedio prosvjede. Nema što tamo raditi netko u uniformama. Što imaju tamo tražiti? Osim ako ne rade za Plenkovića. Svi koji nisu seljaci nemaju što tražiti tamo. A najveći prosvjed bit će na izborima iduće godine. Uvjeren sam da ljudi sa sela neće ovaj put pogriješiti pa birati one koji se bore za velike”, smatra lider HSS-a.

Ljevice nema, barem u fokusu prosvjeda. Domovinski pokret, Suverenisti i Most su uvjerljivo najglasniji.

“Kompletan program hrvatskog preporoda sela je HSS-ov program. Pripremali smo hrvatske seljake za ulazak na europsko tržište i to je bilo prije ulaska u Europsku uniju. Potom se vratio HDZ na vlast i selo je uništeno, ne samo financijski nego i demografski. Svaka desna politika može biti samo još gore. Vidite da su se seljaci, ničim izazvani, sjetili Tita i Jugoslavije”, kaže Beljak i nastavlja:

Seljaci bijesni nakon sastanka: “To je bio kokošinjac! Pozivam ljude na neposluh!”

“Vidite što se događa u Europi, nekakve čudne opcije završavaju na vlasti. Nije to isključeno ni za Hrvatsku, ali za hrvatskog seljaka nijedna desna opcija ne može biti dobra. Najbolji recept za maknuti HDZ s vlasti je ujedinjena opozicija. Ali, vidljivo je da desnica i ljevica baš i ne mogu zajedno u Hrvatskoj. U tom slučaju je najbolje da oporbene stranke iz istog spektra idu zajedno, ali Možemo je to odbio i smatra da je bolje ići sam. To je politički alfabetizam, nepismenost.”

Dodao je i da Možemo samostalno ne može do značajnijeg rezultata van urbanih dijelova.

“Time će uzeti glasove nekome od nas s ljevice. Oni su jedna nova stranka koja mora jako puno učiti, što se dokazalo u Zagrebu. Ne mislim samo na otpad nego i na promet. Nikad se ovakva gužva nije događala, ali nije to problem, problem je što ne postoje rješenja za budućnost. Jasno, naslijedili su brojne problem, ali ne radi se na njihovom rješavanju. Ljudi su ogorčeni. Razumijem da im je i Zagreb prevelik zalogaj pa neće na vlast i na državnoj razini. Zato, mislim da je opcija izlaska ljevice zajedno na izbore opcija i najbolje rješenje. Ovako, svjesno ili nesvjesno, Možemo radi za HDZ. Evo, Plenković je rekao da ga je Tomašević zvao. Bio sam gradonačelnik Samobora, nikad ga nisam zvao, on nije moja politička opcija”, uvjeren je Krešo Beljak i napominje da HSS ni u kojoj kombinaciji ne ide s HDZ-om u političku suradnju.

