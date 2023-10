Slovenci suglasni oko kontrola na granici: “Svaku večer su nas budili, a sada nije ih vidjeti”

Podijeli :

Prošlo je tjedan dana otkako je Slovenija uvela unutarnje granične kontrole prema Hrvatskoj i Mađarskoj. Povremeno se stvaraju kolone, ali putnici kažu, sve je u okviru podnošljivog. Slovenska policija dodaje da mjere imaju učinka. Samo na području Policijske uprave Novo mesto uhitili su više od 1.200 stranca te 9 krijumčara koji su prevozili 54 stranca.

Bez čekanja i problema jedni prolaze granični prijelaz na Bregani. Druge policija traži dokumente, a Željku iz Njemačke pregledali su vozilo. No, kaže, kontrole nisu rigorozne. “Ma mislim navikao sam na sve tako da nije mi to sada ništa neobično”, rekao je.

Otkada su Slovenci 21. listopada uveli unutarnje granične kontrole prema Hrvatskoj i Mađarskoj povremeno se stvaraju kolone, ali putnici kažu – sve u okviru podnošljivog.

Tu nemamo baš problema puno, ako imaš osobnu samo pokažeš pa ideš. Znači ne stvara vam to stres? Ne, ne haha. Nije strašno, prošli put mi nisu ni gledali, samo su mahali.

Selektivne, no ipak kontrole, na 24 granična prijelaza Hrvatske i Slovenije, uvedene su zbog opasnosti od terorizma. Trebale su trajati 10 dana, ali su produljene na još 20 odnosno do 19. studenog. Dio putnika tome se nije nadao.

Nismo očekivali, ali ne smeta mi to. Može li to spriječiti ilegalne migrante? Ne znam, budemo vidjeli. Nisam iskreno, nisam ni znao da su uopće stavili granice. Ne može to spriječiti ilegalne migracije, snaći će se ljudi za ilegalno. Da, očekivao sam, da. Kako mi se čine te kontrole? Ako trebaju biti onda neka budu.

Da sustav funkcionira smatra Senahid Mihmić koji živi tik uz granicu na Bregani. Otkako su rampe spuštene zbog kontrola, kaže, razlika je očita.

“Dok se nije uspostavila ta kontrola na granici svakodnevno smo imali migrante. Svaku večer su nas budili, tu se sjednu po 10 njih. Sada kad su kontrole? Nije ih za vidjeti, ako prođu dođu direktno na policajce”, rekao je Mihmić.

Dodaje kako se u Europu uvukao osjeća nesigurnosti, pa da je opravdano da je Slovenija jedna od 11 zemlja članica Schengena koja u ovom trenutku provodi neki oblik granične kontrole.

Policijski službenici na području Policijske uprave Novo mesto od 21. do 28. listopada ušli su u trag i uhitili 1.202 stranca koji ne ispunjavaju uvjete za ulazak u Sloveniju. Pronađeno je i uhićeno 9 krijumčara koji su prevozili 54 stranca koji su ilegalno ušli u Sloveniju. Osumnjičenici za kazneno djelo zabranjenog prelaska granice ili teritorija države lišeni su slobode, privedeni su i oduzeta su im vozila. Uz kaznene prijave privedeni su istražnom sucu.

Plenković: Hrvatska ima više graničnih policajca nego sve zemlje jugoistoka Europe

“Mislim da je to korisno za sve nas. Za Hrvatsku državu je to šok i problem. Ljudi koji su naviknuti, normalno, već je to bilo ustaljeno, da ideš, ne čekaš misliš se nema nikoga, nema problema, ali za nas državljane Slovenije koji smo u tom području granice je bolje”, dodaje Mihmić.

Policija patrolira i na punktu u Obrežju. Dok smo nedavno ovdje svjedočili uhićenju ilegalnih migranata, Fabijan Mavrić, koji 70 godina živi na Hrvatskoj strani granice, kaže nam kako primjećuje da je od uvođenja kontrola – mir.

“Prije desetak dana ih je bilo, sad u zadnje vrijeme nije. Nisam ni prije imao neku opasnost, ali ipak je sigurnije kad vam netko nepoznat ne prolazi tuda, ne netko, njih više”, rekao je Mavrić.

I 17 kilometara dalje na Rigoncu, 2. kategoriji graničnog prijelaza, samo za državljane EU bez drame. Policija zaustavlja tek pojedina vozila, no mještani ističu, ovdje se situacija zato nije značajnije promijenila.

“Kroz dan ih ne vidim toliko, ali je veća galama po noć. To primjećujemo. Drugačije, ne vidim ništa posebno. Moguće da su se preusmjerili. Neke velike razlike nema”, kaže Drago Ilijaš iz Rigonca.

I danas su preko ovih polja u Sloveniji pokušali prijeći ilegalni migranti. Mi se nalazimo u mjestu Rigonce i ovdje su ilegalni migranti, njih nekoliko iz Maroka pokušali prijeći granicu. No, potvrdili su nam iz slovenske policije da su ih u tome spriječili.

Zato su policijski službenici u nedjelju Rigonce, kao i do sad, nadzirali na konjima, a Italija je na svoju granicu sa Slovenijom postavila i do zuba naoružanu vojsku.

Dok cijela Europa ne bude zauzela neki drugačiji stav glede migranata – ne bude bolje”, dodaje Ilijaš.

Pa problem u kojem je sustav Schengena nitko ne poriče. Iako smo u siječnju rekli zbogom rampama na granicama očigledno je kako turbulentna vremena zahtijevaju da policija i obavještajne službe provode preventivne mjere na granicama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.