Ovo je čovjek koji je prvi upozorio na aferu u HEP-u. Upravo je ostao bez posla

Jurica Galoic/PIXSELL

Boris Abramović, dosadašnji šef HROTE-a, smijenjen je s tog mjesta. Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak Nadzornom odboru društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) predložila imenovanje Darjana Budimira za direktora toga društva, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Zašto je važna smjena Abramovića?

Riječ je o čovjeku koji je prvi upozoravao na nepravilnosti u poslovanju HEP-a iz kojih se rodila afera plin za cent.

Tko je dva puta upozoravao službeno na viškove plina?

Kome su rekli da ne brine, da je sve riješeno?

Tko je na Odboru objavio da je PPD preuzeo većinu plina?

Tko je sada ostao bez funkcije? Boris Abramović, dosadašnji šef HROTEa. #n1info https://t.co/BnktGEY7kw pic.twitter.com/smHFju2BoR — Domagoj Novokmet (@DomagojNovokmet) September 21, 2023

Na aferu je Abramović upozoravao i tijekom sjednice saborskog Odbora u srpnju kada je rekao da je HEP višak prodavao po cijeni od 14 eura, dok je taj isti plin kupio za čak 47 eura.

BREAKING! Suprotno raznim tvrdnjama posljednjih dana, HROTE potvrdio: HEP je kao višak predao u lipnju 275 000 MWh, prosječna cijena 14 € (HEP je to platio 47 €), 63% kupio PPD #n1info pic.twitter.com/iW7hx36no1 — Domagoj Novokmet (@DomagojNovokmet) July 13, 2023

Podsjetimo, šef regulatora tržišta energije HROTE-a Boris Abramović izjavio je na saborskom odboru kako mu nije bila obveza da prati što se zbiva u transpornom sustavu, ali da je “sva sreća” da je uočio trend porasta viškova u sustavu i trend pada cijena u lipnju te na to upozorio. Nitko drugi nije. “Pa ljudi moji, nešto se mora učiniti”, opisao je Abramović zašto je reagirao. A šef HEP-a Frane Barbarić mu je neizravno poručio, kao i svim kritičarima, da ne razumiju tržište plina jer inače ne bi od svega pravili problem. Inače, HROTE pruža digitalnu platformu preko koje se trguje plinom, pa i viškovima.

„Sva sreća da je HROTE, iako mu to nije obveza, jer mi ne vodimo brigu o transportnom sustavu i količinama, ima li viška ili manjka, ali smo u redovitom izvješću HERA-i, što kolega može potvrditi, 9. lipnja, nakon što smo dobili konačne količine iz Plinacroa, nedvojbeno zaključili da je uočen trend porasta viškova u sustavu. Ali, zašto smo mi reagirali? Jer smo vidjeli da taj trend porasta količina prati i trend pada cijena. Neću ići u detalje. To je nama bila moralna obveza i dali smo na znanje HERA-i, iako i HERA ima isto izravan pristup našem digitalnom sustavu, kao i Plinacro, i mogli su to znati. Neovisno o tome, mi smo reagirali i dali tu informaciju,“ poručio je tada Abramović.

HERA je, da podsjetimo, energetska regulatorna agencija, a Plinacro operator plinskog transportnog sustava.

