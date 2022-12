Sokol o ulasku u Schengen i ulozi HDZ-ovih zastupnika: Oni su najviše branili RH

Podijeli :

Izvor: N1

Tomislav Sokol, Hdz-ov parlamentarc za Dnevnik N1 televizije iz Bruxellesa je komentirao ulazak Hrvatske u Schengen.

“Nadali smo se i vjerovali da će odluka biti pozitivna no nikako ne možete biti sigurni dok se ta odluka ne donese. Ovdje se radi o povijesnom danu za Hrvatsku i ono što bih posebno istaknuo je da se to dogodilo u uvjetima kad nije povoljna situacija za širenje europskih integracija”, rekao je te dodao: “Veliki je uspjeh i to što ulazimo kroz individualni pristup bez paketa s drugima, a to se vidi iz toga da su Bugarska i Rumunjska već 11 godina u čekaonici, a vjerojatno će biti još dugo”.

Sokol navodi kako je Hrvatska morala proći najstrožu evaluciju i ispuniti najviše uvjeta od svih država koje su ušle u Schengen, njih čak 281.

“Nacionalni interes je uvijek nadstranačka stvar. No, ipak moram naglasiti ulogu kolega iz HDZ-a jer smo mi u raspravama o push backovima na plenarnim sjednicama ipak najviše branili Hrvatsku kad nas se neargumentirano optuživalo za kršenje ljudskih prava, što se pokazalo kao lažna optužba”, rekao je.

Također navodi da slovenska izjava o arbitraži nema nikakvu pravnu snagu, a hrvatski stav je jasan.

“Ona je kompromitirana, Hrvatska je iz nje izašla i ne priznaje odluke koje su iz nje proizašle. I Europski sud je utvrdio da pitanje granica dviju država nemaju veze s europskim pravom. To nema nikakvu pravnu snagu i to ne utječe na hrvatski teritorij, status Hrvatske u EU i u Schengenu”, rekao je te dodao: “Postoji mogućnost da se unutar Schengena privremeno uvedu granične kontrole, ali ne radi se o kontrolama kakve su bile dosad, nego o ciljanim kontrolama kad se radi o nekim sumnjivim osobama ili prijevozima”.

