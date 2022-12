Sraz velikana: Posljednja šansa za Messija i Modrića

Podijeli :

The winner takes it all, ili, na hrvatskom, pobjednik odnosi sve, pjeva slavna ABBA, a mantra legendarnog švedskog benda definitivno vrijedi u nogometu. Danas će dvije legende tog sporta, Leo Messi i Luka Modrić, ponovno biti u središtu pozornosti, jer će i jedan i drugi pokušati učiniti sljedeći korak na putu za osvajanje najsjajnijeg trofeja koji im još nedostaje u njihovim blistavim karijerama.

To će bez sumnje za obojicu biti posljednja šansa za osvajanje Svjetskog prvenstva. Kada posljednji zvižduk označi kraj, za jednog od njih taj san o dosizanju vrhunca karijere nogometaša bit će gotov, piše FIFA.

Sraz za povijest

Pogledajmo što su ova dva prvaka već postigla u svojim karijerama. Obojica su desetke u svakom smislu te riječi, a izazivaju uzbuđenje i divljenje talentom zbog kojeg ta igra izgleda jednostavno.

Messi i Modrić već su se susreli nekoliko puta u svojim karijerama, u utakmicama španjolske La Lige između Barcelone i Real Madrida, a posljednji put su u utakmicama Lige prvaka između PSG-a i Real Madrida. Također postoji i presedan susreta na Svjetskim prvenstvima – 2018. je Hrvatska Argentinu pobijedila 3-0.

Sudbina desetki

Obojica pršte kvalitetom, kvantitetom i karizmom, vođe su na terenu i izvan njega, a i Messi i Modrić imali su nimalo jednostavan život. Kao mladić, Messi se morao boriti da bi stigao u Europu i natjecao se sa svojim vršnjacima jer je bio presitan, ali posjedovao je tehniku koja je već tada bila jedinstvena i rijetka. Modrić je, s druge strane, odrastao tijekom ratova na Balkanu kada je Hrvatska postala neovisna zemlja 1991. Dvije različite, ali slične priče koje se isprepliću u jednoj od najvažnijih utakmica u njihovim karijerama.

Povezuje ih i još jedna neobična statistika: obojica su izgubila u finalima Svjetskog prvenstva da bi potom dobili Zlatnu loptu kao najbolji igrači na turniru. Messiju se to dogodilo 2014. u Brazilu kada je Argentina u Finalu izgubila od Njemačke, a Modriću u Rusiji 2018., kada je Hrvatska izgubila od Francuske.

Usporedba karijera

I Messi i Modrić osvojili su gotovo sve što se osvojiti može.

Messijeva postignuća su nevjerojatna: deset naslova prvaka španjolske lige s Barcelonom, sedam kupova i osam superkupova; jedan naslov Ligue 1 i jedan francuski superkup; četiri naslova Lige prvaka, tri UEFA superkupa i tri naslove FIFA Svjetskog klupskog prvenstva. S Argentinom je osvojio jedno FIFA-ino U-20 Svjetsko prvenstvo, jedno olimpijsko zlato, jednu Finalissimu i jedan naslov prvenstva CONMEBBOL Copa America. Kada govorimo o individualnim uspjesima, Messi je Ballon d’Or dobio sedam puta, a Zlatnom loptom je nagrađen 2014. To je karijera koja pokriva sve, a nedostaje joj tek jedan trofej.

Modrićeva karijera također je blistava: ovaj veznjak osvojio je tri naslova HNL-a, jedan superkup i tri naslova Hrvatskog nogometnog kupa s Dinamom. S Real Madridom osvojio je sve što se da osvojiti: tri naslova La Lige, četiri superkupa, jedan naslov kupa lige, pet naslova Lige prvaka, četiri UEFA superkupa i jedan naslov FIFA Svjetskog klupskog prvenstva. S hrvatskom reprezentacijom došao je na korak do osvajanja prošlog Svjetskog prvenstva, kada ipak nije uspjela dobiti Francusku u finalu. Ipak, mala utjeha je bila Zlatna lopta za najboljeg igrača na turniru. Također je dobio i Ballon d’Or.

Vječni prvaci

“Lionel Messi je apsolutno najbolji i dominira ovim sportom onako kako je Michael Jordan dominirao košarkom,” rekao je jednom Pep Guardiola, opčinjen argentinskom desetkom.

“Modrić je besmrtan. On je uvijek spreman, uvijek pripremljen i uvijek igra dobro. On je igrač koji mijenja tijek utakmica,” rekao je ljetos Carlo Ancelotti za hrvatskog veznjaka.

Polufinale u utorak pružit će svim fanovima priliku da u njihovim talentima još jednom uživaju.