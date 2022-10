“Srbija godinama vodi šizofrenu politiku, morat će se uvesti sankcije Rusiji”

Podijeli:







Izvor: N1 / Ivana Tomić

Srpska novinarka i urednica dnevnog lista Danas, jednog od rijetkih neovisnih medija, razgovarala je u Beogradu s našom Ivanom Tomić o porukama koje su jutros osvanule na naslovnicama srpskih tabloida, nakon što je EK jučer objavio izvješće o Srbiji.

“Tabloidi koji su pod kontrolom Aleksandra Vučića su samo prenijeli njegove poruke”, kaže Biševac objašnjavajući da je srpski predsjednik tijekom obraćanja u srijedu rekao kako je Srbija, prema izvješću EK-a, nazadovala samo u jednoj oblasti te da Srbiju kritiziraju samo jer nije uvela sankcije Rusiji. “Mi godinama imamo sličan narativ, da nas ne primaju u EU zbog Kosova, a posljednjih mjeseci je tom narativu dodana i Rusija. Ne obraća se pažnja na to da Srbija nije napredovala ni u drugim oblastima”, govori Biševac navodeći područje vladavine prava, ali i zaštite životne sredine.

“Mi nismo svjesni da naša ekološka politika nije usklađena s EU-om. Beograd je jučer imao najzagađeniji zrak u svijetu. To govori i o energetskoj politici, mi koristimo ugalj najslabije kvalitete i to zagađuje zrak. Zagađeni su i voda i zrak, vlast je otvorila zemlju za sumnjive kineske komapnije koje ne poštuju europske standarde u zaštiti životne sredine. Srbija ne poštuje te standarde, a sve se svodi na tu priču o Kosovu i Rusiji, a to nije točno”, zaključuje Biševac.

Na pitanje hoće li Aleksandar Vučić na kraju ipak morati objaviti da uvodi sankcije Rusiji, ona kaže: “Uvjerena sam da Srbija nema drugog puta i da mora nastaviti približavanje EU-u. Neugodno sam iznenađena činjenicom da to još nije napravljeno.”

“Srbija godinama vodi šizofrenu politiku. Mi smo kao na putu prema EU-u, a populariziramo autokratske politike koje nemaju veze s EU-om”, govori Biševac dodajući kako je Vučić pogriješio kad je dopustio da posljednjih mjeseci desnica u Srbiji toliko ojača. “On mora strahovati jer je desnica zaista ojačala”, kaže ona.

Govoreći o vezama između Srbije i Rusije, kaže: “Nije to toliko vezanost za Rusiju koliko za Putina. Srbija će morati uvesti sankcije i mislim da će to morati biti jedan od prvih poteza nove vlade.”

Biševac kaže kako većina građana ne podržava ubojstva civila, bombardiranja stambenih zgrada i agresiju na Ukrajinu, ali da ih većina toliko voli Putina, a mrzi Zapad zbog bombardiranja Srbije krajem 90-ih da pravdaju napad na Ukrajinu onime što je njima rađeno. “Nitko normalan ne može podržati ubojstva civila i gađanje petokatnice ili uništavanje Mariupolja… To nitko ne podržava, ali imaju razumijevanja za Putina.”

“Na početku agresije je bila takva atmosfera da bi ljudi ruske tenkove dočekali cvijećem, da je Putin kojim slučajem odlučo proširiti napad”, kaže.

Umjetne tenzije s Hrvatskom

“Srbija ima dosta loše odnose sa svim susjednim zemljama. Iako, s nekima se popravljaju”, kaže Biševac govoreći o odnosima Srbije i Hrvatske.

“Ne možete današnjoj Hrvatskoj spočitavati ustaške zločine, a pogotovo ne možete Plenkovića izjednačavati s ustašama”, kaže ona.

Ipak, priznaje: “Hrvatska uvijek dobro dođe. Ratovi 90-ih, Drugi svjetski rat, Jasenovac… Sve su to razlozi i Vučić upotrebljava te negativne osjećaje za svoje političke svrhe. On neće priznati da je cijeli EU glasao za ovo, nego prebacuje krivicu samo na Hrvatsku.”

