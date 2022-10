UŽIVO Vučić o izvješću EU-a: To je naša politička odluka i plaćamo posljedice

Podijeli:







Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u poslijepodnevnim satima sa predstavnikom EU u Srbiji Emanuelom Giuffreom koji mu je i službeno predao izvješće Europske komisije o Srbiji za ovu godinu.

Nakon susreta započela je konferencija na kojoj se očekuje da će Vučić komentirati upravo ovo izvješće i stav Europske unije da Srbija mora uskladiti svoju vanjsku politiku s Europskom unijom.

Giuffre je kazao da je zabilježen napredak u području pravosuđa, ali je dodao da nije bilo napretka po pitanju slobode medija. “U drugim sektorima nije bilo napretka, štoviše, bilo je nazadovanja po pitanju usklađenosti vanjske politike”, rekao je dodajući da je to povezano s neuvođenjem sankcija Rusiji.

“Srbija i EU su i dalje bliski partneri, naša trgovinska razmjena stalno raste, EU je prvi investitor u Srbiji. Vjerujemo da vrijedi ulagati u Srbiju jer želimo da bude dio naše europske obitelji”, dodao je Giuffre.

Vučić: Izvještaj obojen našim stavom o sankcijama prema Rusiji

Vučić je na početku istaknuo značaj Europske unije kao srpskog trgovinskog partnera.

“Zahvalni smo na napornom radu koji su ljudi iz EK-a uložili da naprave ovaj sveobuhvatan izvještaj. Ono što je za nas važno je istaknuti nekoliko stvari. Da bi ljudi shvatili naš značaj odnosa s EU, prošle godine smo imali rast od 23, 3 posto u robnoj razmjeni, a ove godine u prvih 8 mjeseci imamo dodatnih 28,3 posto u trgovinskoj razmjeni. To govori koliki je značaj Europske unije kao partnera Srbiji”, rekao je u početku Vučić.

Dodao je i da je u velikoj mjeri suglasan s onim što je navedeno u izvještaju te da su nazadovali samo u segmentu vanjske politike.

“Mi ni za jednu od tih deklaracija nismo glasali. Rekao sam da ćemo s velikom odgovornosti uzeti njihove prijedloge, stavove i mišljenja i naravno da je taj politički dio obojio cijeli izvještaj. Jedino nazadovanje je zabilježeno u odnosu prema sankcijama i Ruskoj Federaciji, u vanjskoj politici. To je sve točno, nemam tu što dodati. Tako je, tako smo glasali. To je politička odluka Srbije i plaćamo posljedice na to, ali ćemo uzeti u razmatranje sve što ste nam napisali”, dodao je Vučić.

“Za mene je isto tako važna analiza da Srbija gradi dobrosusjedske odnose sa svima, osim što su odnosi s Hrvatskom zategnuti, ali ne želim ulaziti u to jer ne želim gospodina Giuffrea dovoditi u neugodnu poziciju jer je Hrvatska članica Europske unije.

