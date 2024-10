Stier: Milanović je u javnost išao s krivim informacijama

Podijeli :

Davor Ivo Stier, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, gostovao je u Pregledu dana kod našeg Igora Bobića s kojim je razgovarao o navodnom ruskom financiranju kampanje Zorana Milanovića te o nedavnom summitu u Dubrovniku.

Pitanje financiranja Milanovićeve kampanje

Osvrnuvši se na HDZ-ove optužbe o navodnom ruskom financiranju Zorana Milanovića, Stier je rekao kako nije član izvršne vlasti i da o ovoj temi zna “ono što je javno rečeno”.

“Predsjednik Milanović je svojom retorikom uglavnom bio kritičan prema Zapadu i politici Europske unije… Ne slažem s Milanovićem i mislim da svaki narod ima pravo sam odlučiti o svojoj sudbini. EU i NATO nisu u izravnom sukobom s Ruskom federacijom niti to žele biti, ali daju potporu ukrajinskom narodu da se može obraniti od ruske agresije”, rekao je Stier dodavši kako Milanoviće istupe stavlja u kontekst njegove izborne kampanje.

Summit u Dubrovniku i slanje vojnika

Komentirajući Milanovićevu odluku da odbije slati hrvatske vojnike u Wiesbaden, Stier je izjavio kako smatra da je loše da se u javnost išlo s “krivom informacijom o tome da će se vojnike slati u Ukrajinu.”

“To nije intencija i to neće biti slučaj. Ovdje se radilo o tome da ih se pošalje u Njemačku na obuku i tako damo potporu ukrajinskom narodu i državi u branjenju od agresije… Kada se to problematizira smatram da je to jedna loša politika zbog toga što smo i mi bili u situaciji da smo se morali braniti”, rekao je dodavši kako je Milanović trebao dostaviti dokaze o tome kako bi slanje vojnika u Wiesbaden značio slanje istih u Ukrajinu.

Puhovski: Vučićeva izjava čini mi se sasvim pristojna za jednog četnika

“Kada se već traži da se izađe sa svim podacima bilo bi dobra da ako to tvrdi da neki dokaz o tome. Ono što mi znamo upućuje na to da NATO nije u izravnom sukobu s Ruskom federacijom dapače to želi izbjeći.”

Osvrćući se na summit u Dubrovniku i činjenicu da na njemu nije bio Milanović ali je bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Stier je ocijenio kako Milanović nije baš tražio prilike da pruži podršku Ukrajini.

“Ako to želi činiti uvijek se naše format. No, njegova politika je suprotna od toga”, dodao je.

Za Vučića je izjavio kako Hrvatska ima važnu zadaću “organizacije Jugoistočne Europe u podršci Ukrajini”, dodavši kako je dobro da je Hrvatska preuzela tu zadaću jer bi u suprotnom, to obavila neka druga zemlja.

“Znamo da to uključuje Srbiju i znamo da je ona tu problematičnom jer nije usklađena s politikom Europe. Tu se traže modaliteti kako da se ta politika približi”, ustvrdio je Stier.

Osvrćući se na Vučićeve izjave o Domovinskom ratu, Stier je utvrdio kako je “važno da je Plenković rekao, doduše iz zatvorenih vrata, da je Hrvatska bila žrtva velikosrpske agresije. To je istina koja se mora spominjati… Pogotovo kada vidimo da se negiraju te povijesne činjenice.”

