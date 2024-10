Puhovski: Vučićeva izjava čini mi se sasvim pristojna za jednog četnika

Podijeli :

Profesor Žarko Puhovski komentirao je kod Mašenke Vukadinović u Novom danu "Vučićev show" u Dubrovniku.

Govoreći o dolasku srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u Dubrovnik i njegovim porukama koje je slao iz tog grada, Žarko Puhovski kaže kako je “minorni povod izazvao buru u čaši vode”.

“To je tipično za našu situaciju. Po mojem je sudu čudno da jedan predsjednik prvi put dolazi u drugu državu i nema nikakvog kontakta s predsjednikom te država. Treba provjeriti, možda se Zelenski nije htio susresti s njim. Ali formalno, bilo je raznih sukoba pa se uvijek zvalo i jednog i drugog pa su se dogovorili tko ide. To je trebalo napraviti i sada. Ovo što je sada završeno policajnim ispadom ministra vanjskih poslova, koji se ponaša kao da je ministar unutarnjih poslova… To je zaista zaoštrena situacija”, kaže Puhovski. On smatra da ovaj summit nije pomogao Ukrajini, kao ni lokalnim političarima, ali da se to jednostavno moralo napraviti.

“Osnovno pravilo glasi, država državi ne propisuje pravila. Ako smo mi suverena država, valjda je i Srbija suverena država. Valjda će Srbija onda odrediti tko će biti njezin predstavnik. Desetljećima mi je nejasno kako Hrvatska tolerira da Srbija sudjeluje u Mediteranskim sportskim igrama, to mi nije jasno. Čak ni po varijanti da je Mediteran do tamo gdje ima maslina, Srbija ne prolazi”, navodi profesor.

Puhovski kaže kako je Plenković u pravu što se tiče toga da i EU pokušava “privući” Vučića. “Vučić je nakon ovog skupa bio s Erdoganom. Nije zatim s njimotišao na veliki skup na kojemu će biti Putin. To valjda nešto govori”, kaže. Dodaje i da mu se “Vučićeva izjava čini sasvim pristojna za jednog četnika”. “Ne vidim što se može pristojnije reći kad ste i dalje zastupnik politike koja je dovela do agresije”

“Prosvjed je u normalnoj državi trebao biti na ulicama Dubrovnika, ne na televiziji. Zašto toga nema? … Branitelji su predobro organizirani, znaju tko im glavu nosi. Odlučili su da neće prosvjedovati jer su i jedni i drugi naši dečki na vlasti. Oni nemaju političke vertikale koja nije u vlasti”, govori profesor i dodaje da su morali pokazati da su i dalje vidljivi pa su “izmislili” temu koncerta srpske pjevačice Aleksandre Prijović 10-ak dana prije obilježavanja Dana sjećanja na Vukovar.

Izjave Grlića Radmana

Što se tiče izjava ministra Grlića Radmana, Puhovski kaže da su “stvari prešle granicu prihvatljivog”.

“To da je on ruski plaćenik je nešto što je opis kaznenog djela. To je tip shvaćanja demokracije u kojemu ja vama kažem da ste glupi, vi meni da ste pedofil, a predsjedavajući kaže ‘idemo dalje, tko se javlja za riječ'”, ilustrira profesor. Dodaje da je ovo sada stvar koja se mora istraživati. “To bi morala istraživati SOA. Tko kontrolira SOA-u? Sam Milanović. Sad bi Vlada morala osnovati grupu koja istražuje financiraju li ga Rusi. Ako ga financiraju, to je onda pitanje nacionalne izdaje. Po mom sudu isto bi bilo i da ga financiraju Amerikanci. Kod Grlića Radmana je stvar otišla predaleko jer je on intelektualno inferioran problemu. Uvjeren sam da se to ne može dokazati”, govori profesor.

