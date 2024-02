Stigla europska agencija za rejting, kako će proći Hrvatska?

Podijeli :

Ne bude li neugodnih iznenađenja, hrvatski bi kreditni rejting do kraja ove godine trebao preskočiti u investicijsku razinu A, a vrijeme će pokazati hoće li u tom unapređenju ikakvu ulogu imati nova njemačka agencija za kreditni rejting Scope, piše u ponedjeljak Večernji list.

Scope je prva europska agencija koja je dobila zeleno svjetlo Europske središnje banke za bonitete, te se ubrzano radi na uključenju njezinih IT rješenja u eurosustav. Do sada su pravo da mjere kvalitetu državnih dužničkih papira u europodručju imale samo četiri agencije, američki trojac Moody’s, Fitch i Standard and Poors koji godinama žare i pale na tom tržištu te kod nas manje poznata kanadska agencija DBRS Morningstar, koja ima od dva do tri posto tržišnog udjela.

“Prihvaćanje Scope Ratings označava prekretnicu koja potiče konkurenciju, transparentnost i diversifikaciju kreditnih mišljenja u industriji agencija za kreditni rejting, što koristi Eurosustavu, izdavateljima i ulagačima”, navode stručnjakinje za financijski rizik Diana Gomes i Anamaria Piloiu u najnovijem blogu Europske središnje banke.

Agencije za kreditni rejting privatne su tvrtke čiji je posao da procjenjuju kreditnu sposobnost izdavatelja financijskih instrumenata – bilo da je riječ o vladama, poslovnim bankama ili poduzećima. Scope je prije više od dva desetljeća osnovao berlinski poduzetnik Florian Schoeller kao tvrtku specijaliziranu za analizu alternativnih ulaganja.

Godine 2012. dioničari i Uprava odlučili su da će se Scope početi baviti ocjenom kreditnih rejtinga, kako bi se stvorila europska alternativa američkim rejting-agencijama. Tvrtki iz Berlina trebalo je desetak godina da dobiju suglasnost vodstva središnje banke u Frankfurtu.

Prva informacija koju Scope daje na svojim stranicama jest informacija da su oni ‘europska agencija koja nudi alternativu sjevernoameričkim rejting-agencijama u procjeni financijskih i nefinancijskih rizika’. Scope je dosad otvorio urede u Berlinu, Frankfurtu, Londonu, Madridu, Milanu, Oslu i Parizu, piše novinarka Večernjeg lista Ljubica Gatarić.

