Stipić objasnio zašto će pregovori o kolektivnim ugovorima ovaj put biti bitno drugačiji

Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić gostovao je u Newsroomu kod Domagoja Novokmeta gdje je govorio o pregovorima za granske kolektivne ugovore s kojima Vlada odugovlači već godinu dana.

Sindikat Preporod želi da pregovori krenu čim prije, ističe Stipić.

Sindikati došli pred Ministarstvo: Tražimo hitan početak pregovora

“Prvo su nam govorili da se donese Zakon o plaćama, pa se to donijelo. Znamo kako, nakaradno, ali se donijelo. Pa su išli koeficijenti i to je prošlo. Pa su rekli sad su izbori, i to je prošlo. Što ćemo iduće čekati, predsjedničke”, pita se Stipić.

Postoji desetak materijalnih prava i SIndikat želi da se sva ta prava zadrže, a neka se moraju unaprijediti, poručuje.

“Jako smo nezadovoljni kako se nagrađuje rad s učenicima koji se školuju po prilagođenom programu. Također, imamo nekoliko zahtjeva vezanih za posebne ustanove”, navodi Stipić i dodaje da je potrbeno uvesti neka nova prava i redefinirati neka postojeća.

Uz materijalna prava, Stipić ističe da će tražiti i osigurani topli obrok. “Mi naporsto u školama boravimo sve duže i duže.”

Bitna razlika u nadolazećim pregovorima

“Ovo je kolektivni ugovor koji neće pregovarati samo jedan sindikat nego će pregovarati dva sindikata – i u osnovnim i u srednjim. Jer su sad dva sindikata reprezentativna i za jedan i za drugi sustav.”

Stipić je objasnio zašto je to velika razlika.

“Do sada, dok je pregovarao jedan sindikat uz pomoć Vlada oni bi uvijek ispod stola dogovorili nešto što će štetiti manjinskom sindikatu. Naprimjer: Oni su pregovarali, a onda su isključivo i tumačili to što su pregovarali. Mi nismo mogli ni prismrditi u komisiju za tumačenje.”

