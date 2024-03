Stiže nova promjena vremena: Osim kiše, moguć i mraz

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Za mnoge je nedjelja bila idealan proljetni dan, no stiže promjena vremena koja će ipak utjecati na to kakvo nas vrijeme očekuje.

Iako će za mnoge povratak u radni tjedan biti označen s oblacima i čestom kišom, do vikenda bi trebalo biti sunčanije i suho. “U ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno do pretežno oblačno. Mjestimična kiša moguća je već prijepodne, no bit će češća poslijepodne i navečer. Vjetar uglavnom slab. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 8 °C, a dnevna između 13 i 15 °C”, prognozila je dr.sc. Tanja Renko iz Državno hidrometeorološkog zavoda za HRT.

Navodi kako će podjednako toplo biti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti oblačnije poslijepodne, a u prvom dijelu dana još su vjerojatna i sunčana razdoblja. Ugledna meteorologinja vodi kako će malo kiše past već ujutro, uglavnom na sjeveru, ali bit će češća poslijepodne, i to ponaprije u Posavini te na karlovačkom i sisačkom području.

“U Gorskom kotaru, Lici i na sjevernom Jadranu prevladavat će oblačno; mjestimična kiša uglavnom poslijepodne i navečer. Vjetar slab, rijetko i umjeren jugozapadni i južni pa će more biti mirno ili malo valovito, a vidljivost ujutro može biti smanjena zbog sumaglice ili magle. Danju svježije nego u nedjelju. U Dalmaciji promjenjiva naoblaka, prijepodne još uglavnom suho; prema večeri kiša, lokalno ponegdje i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 12 °C, u unutrašnjosti između 4 i 8 °C, a dnevna između 17 i 19 °C”, stoji u prognozi dr.sc. Tanje Renko.

Očekuje se kako će na na krajnjem jugu Hrvatske čak veći dio dana biti suh, pa i uz dulja sunčana razdoblja, no kiše će biti navečer i u noći na utorak.

Slijede stabilniji dani

“U utorak ujutro na Jadranu još povećana naoblaka, osobito na jugu, zatim pretežno sunčano. Zapuhat će bura, koja će u srijedu ujutro još biti mjestimice jaka, potom će oslabjeti. I u unutrašnjosti idućih dana uglavnom suho. U utorak ujutro dosta oblaka, moguće i uz maglu, zatim barem djelomice sunčano. Još će osvježiti pa srijeda donosi i manju opasnost od mraza, no danju će od sredine tjedna biti toplije.”, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

