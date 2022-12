Što s obukom ukrajinskih vojnika? “Svaki saziv Sabora ima dovoljno žetončića…”

Podijeli :

Izvor: Emica Elvedji/PIXSELL/ilustracija

Novinari Vanja Moskaljov (Tportal) i Hrvoje Krešić (Nova TV) u Točki na tjedan su komentirali najvažnije događaje ovog tjedna te političke aktualnosti.

Veliki se prijepori vode oko obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Krešić je komentirao može li premijer Andrej Plenković dobiti 101 glas za ovu odluku 15.12..

“Ja to ne bih isključio. Dva tjedna je puno vremena, a vidjeli smo što se sve može istrgovati u Saboru. Ako nas nešto povijest uči, onda je to da u svakom sazivu Saboru ima dovoljno žetončića i pitanje je samo čime se koga kupuje. Mislim da su sebi zato i ostavili toliko vremena do 15.12. da kupuju, trguju i lobiraju”, smatra Krešić.

S tim se slaže i Moskaljov. “Da je htio pokazati tko je za i protiv Ukrajinu, to je mogao napraviti odmah, moglo je glasanje biti odmah i istog trenutka bi se vidjelo.”

Tko bi mogao popustiti? Krešić navodi da ima dosta labilnih. “Socijaldemokrati su prvi. Što će ti ljudi sutra kad bude gotovo ovaj saziv? Na čijim će listama biti? Njih nema, zadnje istraživanje je pokazalo da nisu ni na 1 posto. Njima ostaju odbori i agencije da nađu svoje mjesto pod suncem.”

Moskaljov smatra da Plenković neće pisati predsjedniku RH Zoranu Milanoviću jer je i to mogao napraviti odmah. Krešić dodaje da Plenković ponovno nameće okvir – ili si s nama ili si ruski spavač.

“Vidimo jedan sličan obrazac koji smo viđali nekoliko puta u ovih 30 godina, a to je da HDZ proizvodi unutarnje neprijatelje – nekad su to bili komunjare, nekad Srbi, a sada su to Putinovi igrači u Hrvatskoj”, pojašnjava Krešić.

Moskaljov je komentirao i kako se ovaj sukob oko obuke ukrajinske vojske odražava na ugled Hrvatske na međunarodnoj razini.

“Ispadamo neozbiljni i nedorasli, što i jesu naše vođe. Oni svoje osobne prijepore i svađe stavljaju iznad interesa države i EU-a, ali i pravde. Biti na pravoj strani povijesti je pomagati Ukrajini”, kazao je.

Naglasio je da nas je Rusija već proglasila neprijateljskom državom. “Uveli smo im sankcije. De facto smo u nekoj vrsti rata, već smo proglašeni neprijateljima. Stranu smo odabrali, ali to treba provesti do kraja.”