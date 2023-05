Podijeli :

Demograf Marin Strmota bio je gost u N1 Studiju uživo.

“Kako sam rekao 2018., od izbora do izbora se stavi na stol malo veći izbor. Demografski procesi su puno izazovniji od pojedinog izmijenjenog zakona. Nadam se da ovo što sam vidio od nacrta demografske politke nije službeno. Ukoliko je ovo neki probni balon, onda je katastrofa. Opet se kao rješenje nude dva zakona. Ne možemo državu spašavati kroz dva zakona – obiteljskim naknadama”, rekao je demograf Marin Strmota.

Neke mjere važne za roditelje će izostati iz Demografske strategije? Vladine mjere? “Diskriminatorne su, netko će taj gubitak uvijek podnijeti”

Navodi da dječji doplatak nije demografska mjera, nego je dio socijalne zaštite.

“Naknada dječjeg doplatka je jako mala. Uz inflaciju koju imamo opet je to na istoj razini. Na toj se mjeri štedjelo. Zakon o doplatku za djecu treba jednu ozbiljniju reformu, puno je problema unutar te mjere. Ne možemo svoj djeci u Hrvatskoj dati 500 eura, ali prostora za napredak ima. Dobar je danski model dječjeg doplatka. Danski model računa godišnju zaradu roditelja, ako ona prijeđe granicu za dobivanje dječjeg doplatka taj se iznos doplatka umanjuje za postotak koliko je plaća veća od dopuštene granice”, rekao je.

On kaže kako svima raste broj stanovnika dok samo nama pada.

“Do koje razine ide jedna fina useljenička politika? Kako Irska privlači toliko ljudi? Kod njih je riješena stambena politika. Lokalna razina je vrlo bitna. Ne vidim da idemo u dobrom smjeru s ukidanjem prireza. Ne možemo mi sve centralizirati. Možda ima problema u lokalnim zajednicama, ali nije dobro oduzimati im sredstva. Ključna je decentralizacija”, rekao je pa je dodao: “Nema jasne migracijske politke, nema perspektive. Je li posrijedi intergracija stranih radnika? Trenutno je to vatrogasna politika. Ne možemo reći da dobro radimo taj posao, to će se morati riješavati prije ili kasnije. To se sve nekako pušta nek ide pa što se dogodi. Nije mi jasno do kad će to tako ići. Dao sam si zadatak da što više pričam o obrazovanju, to je bitno”, zaključio je.

