Hoće li ukidanje prireza dovesti do poskupljenja gradskih usluga?

Podijeli :

Iako još uvijek nije jasno definirana, najavljena nova Vladina porezna reforma i ukidanje prireza u gradovima, izazvala je već brojne reakcije među gradonačelnicima, stručnjacima - ali i građanima. Skepticima premijer poručuje: "Strpite se, radimo na nacrtu dobre porezne reforme koja nikoga neće baciti u minus". Da će se to dogoditi boje se veliki gradovi, ponajprije Grad Zagreb koji ima najvišu stopu prireza od 18 posto pa se građani s pravom pitaju, hoće li veće neto plaće značiti i poskupljenje gradskih usluga.

Hoće li vožnja tramvajem u Zagrebu uskoro biti skuplja? Građani se nadaju da malo veće plaće neće značiti i skuplje usluge.

“Pa to koliko će se plaća povećati je mizerno i ništa za ukidanje prireza ako se ne varam, a troškovi i tako rastu pa je to ionako premalo za ono što je potrebno.” “Mislim da će to samo povećati troškove života u gradovima jer gradovi s time financiraju raznorazne usluge.” “Ja Vam ovoj Vladi ništa ne vjerujem. Jer jedna je stvar – ja ću s lijevom rukom tebi dati 10 eura, a s desnom ću ti izvaditi 20.” “Ionako je sve preskupo i ne znam uopće kak’ bumo mi to sve preživjeli.”

Što bi moglo poskupjeti?

Kako bez prireza? Poskupljenjem usluga pa su građani opet na istom.

Ukidanje prireza kao odmazda gradonačelnicima? “Vjerojatno nas žele oslabiti” Predsjednik Udruge gradova: Ukidanje prireza ne mora značiti više komunalije

“Primjerice, javni prijevoz, a možemo govoriti i o različitim kulturnim uslugama. Primjerice čak i zoološki vrt. Znači sve što imate ulaznice, te ulaznice se ne plaćaju po tržišnim cijenama. Razliku pokriva grad Zagreb iz proračuna, odnosno financiraju to građani grada Zagreba. Ja se doista nadam da se to neće dogoditi, smatram da bi to bilo pogubno za hrvatsko društvo”, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Prvi zagrebački gradonačelnik smatra da je najavljena nova Vladina porezna reforma – populistička i ishitrena. Prije ukidanja prireza kaže, nužno je provesti stručnu ekonomsku analizu.

“To je novac koji građani kad plaćaju direktno se vraća njima za poboljšanje kvalitete življenja. Tako da uvoditi neki politički jednokratni rakurs da bi se koristilo na jednim izborima može se pokazati kao bumerang”, tvrdi Mladen Vedriš, bivši gradonačelnik Zagreba.

Splićani Vladi ne vjeruju

Da je riječ o predizbornim obećanjima smatraju građani Splita, grada s drugim najvećim prirezom u državi – od 15 posto. Njegovim ukidanjem profitirali bi mjesečno za 20-tak eura.

“Hoće kad na vrbi rodi grožđe. Ma lažu! Ne slažete se s ukidanjem prireza? Ma ništa to, koje prireze. Neka oni sebi skinu s plaće.” “Andrej Plenković? Pa nije to jedina laž koju je izreka!” “A kad su izbori? Dogodine. Ne znam je li dobra stvar jer ja vjerujem da kad se kod nas nešto da, s druge strane odmah se nešto drugo digne, tako da je to, po meni, bez nekog velikog efekta.”

Da je riječ o probnom balonu Vlade uvjeren je splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

“Oni naizgled na jednoj strani povećaju, a onda na drugoj strani uzmu, a to već sad najavljuju povećavanjem trošarina. Meni to zaista izgleda, ako je to tako, da će to biti jedina promjena koja se događa i da je to zaista usmjereno protiv gradova koji su uspješni“, vjeruje Puljak.

Kome će rasti prirez?

A oporba traži više detalja o reformi za koju iz SDP-a kažu da predstavlja Plenkovićev obračun s građanima.

“Učinak ukidanja prireza na ljude s minimalnim plaćama će biti jedan euro, a na ljude s plaćama poput one Plenkovića ili guvernera Narodne banke Vujčića 80, 90, 100 ili više eura. Dakle, samo o tome molim da vode računa oni koji planiraju nekakvu nazovi reformu predložiti”, navodi šef SDP-a Peđa Grbin.

Premijer Plenković poručuje skepticima oko nove porezne reforme – strpite se, nitko neće biti u minusu.

“Tako da ovi koji su jako borbeni i jako uplašeni nek malo pogledaju brojeve, neka kažu javnosti kako su im išli prihodi gore. Nek’ se još malo strpe. Reforma će biti dobra. Ide za tim da građani imaju veću plaću, a kad građani imaju veću plaću imat će više mogućnosti za sebe i svoje obitelji. To će biti ekonomski dobro za državu, a što se tiče jedinica lokalne i područne samouprave neće biti nikome na šteti”, poručuje premijer Andrej Plenković.

Žele se uvjeriti u to i gradonačelnici pa traže što skoriji sastanak s premijerom i ministrom financija oko porezne reforme koju Vlada planira uvesti s prvim danom sljedeće godine.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

VIDEO Let 3 je u finalu Eurosonga! Hrvati oduševili publiku u Liverpoolu Muž prevario ženu s konobaricom: “Objavit ću tvoje slike na internetu”