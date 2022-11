Podijeli :

Izvor: Unsplash / Kat von Wood

Zrakoplovni stručnjak Alen Šćuric komentirao je u Novom danu najavu obnove flote Croatia Airlinesa.

On kaže kako je ranih 90-ih Croatia Airlines bila nacionalni ponos i da je to trajalo do otprilike 1995.

“Krajem 90-ih se počinju nabavljati novi avioni koji se sada izbacuju iz flote jer su stari. Aviokompanije raubaju avione 20-ak godina i nakon toga ih prodaju dalje. Loše je da od kraja 90-ih kompanija kreće rapidno dolje. Smanjuje se količina linija, kreće se raditi s Lufthansom… Sveli smo se na 13 međunarodnih linija iz Zagreba što je tragično loše”, govori.

“Croatia Airlines ne ispunjava svoju funkciju. Prije 10-ak godina su imali 30-ak tržišnog udjela, sad je on pao na 16 posto. Znači 84 posto tržišnog udjela ispunjavaju stranci”, govori Šćuric na pitanje o tome može li Hrvatska biti uspješna turistička zemlja bez svoje zrakoplovne kompanije. CA ne popunjava svoje letove, kaže Šćuric objašnjavajući da ne može opstati na tržištu bez toga.

“Naravno da bi mogli bez nje, ima velikih tržišta koje nemaju svog avioprijevoznika”, govori navodeći primjere Mađarske, Cipra… Šćuric pojašnjava na nacionalni prijevoznik ipak ima prednosti, a to je da otvara linije koje su bitne za državu te da povezuje mjesta unutar države. “Njabitnije je da je flat carrier tu zato da smanji cijene ostalih prijevoznika. Kad imate CA, onda će sve druge kompanije letjeti za manje novca”, objašnjava.

“Imamo manje zrakoplova danas nego 2012. Imamo ih 12. Puno premalo, Crotaia Airlines bi morala imati 20 do 25 aviona, što je realno za turstičku zemlju. Zato i gubimo”, govori.

Na pitanje što je budućnost Croatia Airlines, Šćuric kaže da ona svakako nije svijetla. “Mi govorimo o firmi koja je supernegativna, živi na dotacijama države, u 10 godina je dobila 390 milijuna eura, duplo više nego što dobiva duplo veća AirSerbia. To je kompanija kojoj je glavna preokupacija dobiti novac od države. Trenutno na leasing troše 12 milijuna i ne mogu preživjeti. Ako ne mogu preživjeti s tim, kako će preživjeti s 45 milijuna koje će morati dati za leasing? Umjesto da su uzeli 15 godina stare avione, što je super jer bi ih mogli raubati još 15 godina, onda bi imali šanse, ovako, bojim se da ne”, govori Šćuric.

Avioni koje Croatia Airlines planira nabaviti nema doseg za interkontinentalne letove, govori Šćuric dodajući da tek treba vidjeti hoće li se realizirati i plan da se tim avionima leti do Londona.

