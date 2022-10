Stručnjak za N1: Teško je izgubiti energetski kredibilitet, nismo ga ni imali

Podijeli:







Izvor: goran krajačić

Energetski stručnjak Goran Krajačić gostovao je u emisiji Klimatska budućnost i govorio o procesu prelaska Hrvatske na obnovljive izvore energije.

“Teško je izgubiti energetski kredibilitet kad ga nismo ni imali i godišnje uvozimo pedeset posto energije. Ako sad ti izvori fosilnih goriva presuđuju, onda gubimo sve više tog suvereniteta. Ono što smo izgubili u ovih deset godina je baš snažan zaokret prema obnovljivim izvorima energije, a i oporba i vladajući su u zadnjih 10 godina išli sramežljivo prema toj energetskoj neovisnosti”, rekao je.

Stručnjak kaže da ga čudi što se ta politika nije previše promijenila.

“Da Marsovci sutra dođu na vlast, energetska politika bi bila ista. To nije put koji želi EU i građani. Građani sigurno žele sigurnu, pristupačnu i čistu energiju”, rekao je.

Navodi da je istraživanje pokazalo da 80 posto građana želi obnovljive izvore energije.

VEZANA VIJEST Energetski stručnjak: Energija i hrana su monopolske robe bez kojih se ne može

“Hrvatska je na sjecištu energetskih puteva, to ne mora značiti da ćemo mi te količine plina nabavljati za sebe, ali ako postoji potreba, možemo pomoći nekim drugim državama koje to ne mogu. Ako se ova zima nastavi s tako toplim vremenom, možda bude premoštena pa ćemo imati vremena pripremiti se za sljedeću. Smanjili smo uvoz iz Rusije, možda ga nećemo ni trebati”, rekao je energetski stručnjak pa dodao: “Vidimo da su kapaciteti za LNG postojali ali nisu se koristili kad je ruski plin bio jeftiniji i pristupačniji”.

“Nuklearna energija u Hrvatskoj nije moguća”

Sadašnji cilj Europske Unije je da udio obnovljive energije do 2030. u Europi iznosi 40 posto. Navodi kako bi Hrvatska do tad bi trebala izgraditi vjetroelektrane.

“To je oko 513 gigavata, kad bi to preračunali na brojku stanovnika, to je nekih 4 i pol tisuće megavata instalirane snage što bi trebalo biti 4 puta više nego što imamo sada. Mi te brojke možemo isporučiti jer imamo taj potencijal. Moramo samo strateški krenuti s tom izgradnjom”.

Krajačić misli da nuklearna energija u Hrvatskoj i Sloveniji nije moguća, ona je trenutno spora i skupa.

“Obnovljivi izvori energije su brzi, a nuklearnu energiju ne možete samo tako izgraditi. Izgradnja nuklearne elektrane koja se navodno gradi u Sloveniji, možda je čak spin slovenskih energetičara koji u pozadini rade pametni energetski sustav”.

Navodi kako plinske bojlere i dalje koristimo zbog nedostatka vizije.

“Sve dosadašnje vlade nisu imale hrabrosti prijeći na obnovljive izvore enegije i spriječiti plinske bojlere. Ali nismo mi jedini, to se dogodilo i u Njemačkoj. Njemačka je nastradala puno više, njihova industrijska elita i političari su ih izdali. Njihova elita ih je u tome zakočila i sad kasne, ali koliko smo tek mi iza njih”, rekao je te dodao: “No, Danska iz centraliziranih toplinskih sustava zadovoljava 65 posto potreba za energijom i toplom vodom, eto, i mi imamo toplane u Zagrebu”.

Navodi kako Danska ima najviše solarnih toplana, više od država na jugu Europe.

“No, energija je u Danskoj bila puno više oporezovana i vrjednija i oni su imali interes, a mi smo bili zarobljeni jeftinim plinom, a sad će nas to sve skupo koštati”, kaže.

Navodi da je Island jedna zemlja koja predvodi u udjelu obnovljivih izvora energije, ali da bi se mi morali ugledati na Austriju, Dansku i Portugal. Oni su napravili puno veće iskorake od nas, a mi smo bili puno ispred njih, misli.

“Ispred nas je još 12 godina dekarbonizacije. Mi budžet emisije stakleničkih plinova trošimo nemilice i svaki dan kojim ne smanjujemo emisije nego ih zadržavanmo, to nas košta. Tehnologije s kojima ćemo završiti tranziciju su još u razvoju”, rekao je te dodao: “Ne možemo reći da nemamo nepovoljan vjetar, danas tisuću megavata koje imamo instalirano pokazuju da je taj potencijal čak i bolji od portugalskog i danskog ako govorimo o postojećoj proizvodnji. No, imamo velik kapacitet ako krenemo prema pučinskim vjetroelektranama”.

“Imamo potencijala”

Navodi kako je prije sustav bio vođen tako da je proizvodnja slijedila potrošnju, a sad bi dio te potrošnje trebao slijediti proizvodnju.

Isto tako, smatra da je žalosno koliko malo iskorištavamo energiju iz Sunca. “Zbog tog bi svi trebali plakati, to je posljedica svih koji su bili na vlasti, zašto je Italija toliko ispred nas?”, upitao se. Navodi kako više nema razloga da ne iskorištavamo energiju više iz solara.

HEP je također najavio velike investicije u obnovljive izvore energije.

“Mi moramo plaćati realnu cijenu energije, ali ta energija ne mora biti jeftina za sve. Mi koji imamo bolje plaće, trebamo plaćati realnu cijenu energije. To je sad pitanje politike. Bilo bi dobro s nekim se povezati da nas brže dovede do nekih stvari jer ćemo sami puno toga propustiti. Ako iskoristimo one koji su sad najbolji i dođemo na njihovu razinu, to bi bilo puno bolje”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram