Stručnjakinja: Milanović je toliko dominantan da su svi nekako krenuli za njim

Izvor: N1

Gabrijela Kišiček, komunikacijska stručnjakinja i profesorica retorike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gostovala je u Novom danu u kojem je komentirala obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

“Posljednjih se tjedana moglo čuti sve osim dobrih argumenata. Etiketiranje je uvijek sredstvo kad nemate argumenata pa se onda smicalicama pokušava zamaskirati taj nedostatatak, Jučerašnja sjednica Sabora na kojoj se glasalo je toliko daleko od ozbiljne argumentacije da je čak i sramotno”, rekla je te je dodala: “Oporba se stalno ograničavala da ne slijedi nikakve upute nego da slijede svoje stavove, ali kada su ih trebali potkrijepiti argumentima, nisu ih imali pa je izgledalo da glasaju samo protiv Andreja Plenkovića i njegove Vlade”.

Kišiček navodi da je predsjednik Zoran Milanović jako dominantan u izražavanju svojih stavova.

“On je toliko dominantan da su nekako svi krenuli za njim. Naglasila bih da nema političke krize, a da njoj nije prethodila retorička kriza. Svega ovoga ne bi bilo da su Plenković i Milanović sjeli i razgovarali. Bivša britanska premijerka Theresa May je rekla da kompromis nije prljava riječ (engl. Dirty Word). Kompromis je ono od čega se sastoji politika, a hoćemo li snositi posljedice zbog odbijanja obuke ukrajinskih vojnika, tek treba vidjeti”, rekla je.

Smatra da je argumentacija Domovinskog pokreta i Ivana Penave bila smiješna i neuvjerljiva.

“Rekao je da ljudi žive u kontejnerima, da se ljudi suočavaju s minimalcima, što je zapravo loša argumentacija. Komunikacijski gledano mislim da je prvi problem nastao na toj stepenici kad se Milanovića preskočilo i nije pitan za mišljenje. Njegove su izjave bile ljutite i usmjerene na taj proces donošenja odluke u kojem se njega ignoriralo. Njegov stav je bio jasan, ali problem kod njega je njegov specifični stil. Fokus je recimo na tome da da je premijera i ministre nazvao seoskim nasilnicima, a marginalizira se sve ono kako je došao do tog zaključka. I onda ga ministar vanjskih poslova nazove veleizdajnikom i čovjekom koji pije po seoskim birtijama. Ako se ta retorika ne popravi ko zna kakve će sve krize će uzrokovati”, rekla je Kišiček.

Navodi kako bi predsjednik koji put mogao preskočiti neke slikovite figure jer onda i njegova dobra retorika padne u drugi plan.

“Druga strana ga diskreditira i blokira raspravu. No, on predstavlja predsjednika republike. Nijedna država si ne može priuštiti ignoriranje komunikacije s predsjednikom jer im se ne sviđa stil njegove komunikacije”, rekla je te je dodala: “Predizborna godina 2023. će biti retorički bogata jer će to biti vrijeme kad će se pokazati sve retoričke vratolomije. Retorički gledano, oporba je vrlo slaba, nemaju jakog vođu. Kod Peđe Grbina mi se njegove izjave čine neautentične. Kao da je dobio neki naputak da treba biti odlučniji, a nije znao kako to treba biti pa je zato neuvjerljiv”.

Stručnjakinja smatra da je puno borbenija i odlučnija Sandra Benčić koja je svoja.

“Ponekad je gruba i previše temperamentno reagira, ali je svoja i autentična. Svaka se neautentičnost prepoznaje i automatski se percipira kao neuvjerljivost. Svaki bi političar trebao ostati vrijedan sebi pa onda ulaziti u rasprave koje odgovaraju njegovom habitusu. Mislim da su zastupnici Mosta oni koji postaju dominantni u oporbenom smislu, i Nikola Grmoja i Nino Raspudić. Oni važu između toga da budu racionalni i profinjeni, a ponekad krenu u smjeru huliganskog izražavanja. Oni su heterogena grupacija, s jedne strane imaju Miru Bulja koji će se narodnim riječnikom približiti običnom čovjeku, a s druge su strane pokušali s Raspudićem prikazati njihov intelektualni pristup. No, jednom je i on rekao da je premijer krme pred klanjem, a s tom primitivnom izjavom je možda ukazao na to d amu ne čleži intelektualni pristup”, rekla je.

Za kraj kaže da se u cijeloj poplavi populističkih izraza, gubi sadržaj.

“U krajnjoj liniji, takvi performeri će ispasti iz političke igre, poput Ivana Pernara koji je živio za performans. Ta je taktika kratkotrajna”, zaključuje.

