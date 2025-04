Zašto je došlo do ovakvog nestanka struje u Španjolskoj i Portugalu?

Podijeli :

Velik dio elektroprijenosnog sustava Španjolske i Portugala srušio se u nekoliko sekundi, uključujući i velike gradove poput Lisabona, Madrida, Barcelone i Seville. Vjerojatno će ovaj nestanak struje nadmašiti dosad najveći blackout u Europi, kada je 56 milijuna ljudi u Italiji i Švicarskoj ostalo bez struje do 12 sati 2023. godine.

Uzrok nestanka struje još uvijek nije poznat.

Portugalski operator elektroenergetske mreže za sada krivi “rijedak atmosferski fenomen” koji je izazvao “anomalne oscilacije” na dalekovodima u Španjolskoj. Španjolski operator mreže još se nije oglasio niti dao dodatne informacije o uzrocima.

Međutim, malo je vjerojatno da je uzrok nestanka struje bio jedan lokalizirani događaj.

Puknuće jednog velikog dalekovoda može izazvati veliki prekid (kao što se dogodilo 2021. kada je došlo do kvara na interkonektoru između Francuske i Španjolske, zbog čega je milijun ljudi ostao bez struje na nekoliko sati). No, malo je vjerojatno da bi to dovelo do kvara cijelog sustava kakvog danas svjedočimo, piše sky news.

Kompleksna ravnoteža

Kada na elektroenergetskoj mreži počnu kvarovi, oni se mogu nekontrolirano proširiti. Održavanje mreže u radu stalna je i vrlo kompleksna igra balansiranja.

Španjolska prijenosna mreža izmjenične struje (kao i britanska) radi na frekvenciji od 50 Hz. Ta frekvencija ovisi o brzini vrtnje generatora poput plinskih i nuklearnih turbina.

Ako dođe do naglih promjena u opskrbi ili potražnji za električnom energijom, frekvencija izmjenične struje u prijenosnim vodovima se mijenja i sklopke se automatski isključuju kako bi zaštitile mrežu ili opremu elektrana od oštećenja.

Kako bi spriječili takve kvarove, inženjeri elektroenergetske mreže neprekidno mjere i predviđaju opskrbu i potražnju kako bi održali ravnotežu sustava.

U izvanrednim situacijama, radi zaštite sustava, ponekad moraju “skinuti opterećenje” isključujući dijelove mreže — razlog zbog kojeg svi povremeno doživimo kratkotrajni prekid struje.

Ali, ako se ravnoteža izgubi, mreža može doživjeti domino-efekt: sekcije se isključuju jedna za drugom, a elektrane se automatski gase kako bi se zaštitile od pada potražnje.

Sada je izazov postupno ponovno uspostaviti mrežu, dio po dio, održavajući ravnotežu između opskrbe i potražnje.

