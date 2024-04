Todorić tvrdi da je nova odluka suda najveći događaj u Plenkovićevoj vladavini: “Toliku su koštali Rafalei”

Podijeli :

Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić gostovao je u Newsroomu kod Domagoja Novokmeta gdje je komentirao je novu mogućnost da na nizozemskom sudu blokira imovinu ruskih vlasnika Agrokora u iznosu od milijardu eura.

Todorić je objasnio je kako je on trebao položiti svoje dionice u Nizozemskoj kada je kupovao Mercator. “Morao sam tamo registrirati Agrokor projekt i prebacio sve u Hrvatsku da nije strana tvrtka vlasnik svega u Hrvatskoj. No te tvrtke su sada oštećene svime ovime”, rekao je.

“Ruski investitori su zajedno s grupom Borg kojom je upravljao Plenković odraditi otimanje privatne imovine 16 tisuća dioničara, među njima i mene kao najvećeg dioničara. Sud je sada donio odluku o blokadi. Ja imamo dva procesa koja se vode, a sada ću otvoriti i treći proces u Londonu u kojem ću kazneno prijaviti cijelu grupu Borg i čitav niz drugih ljudi”, dodao je.

Na pitanje zašto to ne prijavljuje u Zagrebu rekao je da htio sve prijaviti u Nizozemskoj, ali da tamo prvo ide tužilaštvo, a onda sud koji traje i do dvije godine. “U Engleskoj kada vas odbiju onda možete odmah na sud i da to ne ode u zastaru otišli smo u London. Zašto ne Zagreb? Pa to je svima jasno”, naveo je.

Smatra da je ova odluka suda u Nizozemskoj najveći događaj u Plenkovićevoj vladavini. “To su ogromni novci, toliku su koštali Rafalei”, napomenuo je Todorić.

“Drugi procesi koji se vode su zaprepašćujući, imamo toliko dokaza… Ljudi kada vide kakve papire imamo i što su sve radili, oni ne mogu vjerovati”, rekao je.

“Sve teče u dobrom smjeru po nas, a po Hrvatsku… To će oni već vidjeti”, dodao je.

Napominje da će odluke sude dovesti do jednog kaosa u državi, ali i čitavu lavinu promjena u političkom smislu.

