Jelena Miloš iz Možemo gostovala je u N1 Studiju uživo gdje je komentirala aktualna zbivanja, ali se osvrnula i na predsjedničke izbore.

Prvo se osvrnula na tragediju koja se dogodila u Malom Lošinju.

Možemo! o slavljenju ustaških simbola u Imotskom: Ovo je rezultat HDZ-ovog obrazovnog sustava

“Kao saborska zastupnica mogu najaviti da ćemo tražiti da se održi sjednica Odbora za promet i da ćemo tražiti izvještaj o stanju flote”, rekla je Jelena Miloš.

Komentirala je i ustaške oznake koje smo vidjeli nakon proslave Dana pobjede.

Ustaško znakovlje u Kninu i Imotskom

“To su uistinu grozni prizori kojima smo svjedočili. Ono što je dobro je to što je najveći broj građana to osudio. Kada govorimo o odgovornosti to je isto pitanje države, odnosno prije svega političke odgovornosti HDZ-a koji se godinama ne želi obračunati s nasljeđem ustaškog režima”, rekla je.

Tko će biti predsjednički kandidat iz Možemo!

Jelena se osvrnula i na predstojeće predsjedničke izbore i otkrila da će Možemo svog kandidata ili kandidatkinju predstaviti u rujnu.

“Možemo će uskoro imati svog predsjedničkog kandidata ili kandidatkinju. Ono što mogu reći je da mi imamo dosta kvalitetnih kandidata koji mogu preuzeti tu funkciju i koji su se dokazali u borbi za javni interes i koji predstavljaju naše središnje politike, a to je dobar život za sve građene. Mi ćemo sigurno imati kandidata ili kandidatkinju koji će popuniti taj prostor za lijevo zelene birače”, rekla je Miloš.

Dodala je i da će u devetom mjesecu donijeti same procedure izbora.

“To nije kasno, izbori tek predstoje. Mislim da ćemo odraditi najbolju kampanju. I u ovoj kampanji ćemo imati štandove po cijeloj Hrvatskoj svaki dan”, otkrila je,

Je li Ivana Kekin najbolji kandidat?

Miloš je odgovorila i na pitanje je li Kekin najbolji izbor za predsjedničku kandidatkinju.

“Ona je sjajna saborska zastupnica, ali o tome tko će biti naš kandidat ćemo tek odlučiti”, zaključila je.

