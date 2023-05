Tko će skuplje plaćati javni prijevoz u Zagrebu? “Najslabiji uvijek nastradaju”

Kupljene putem nove aplikacije predstavljene danas ili na kisoku - cijene karata u Zagrebu zasad ostaju iste. Hoće li tako i ubuduće?

“Ne mogu garantirati zato što 40 milijuna eura ćemo morati nekako kompenzirati”, kazao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Ekonomist objasnio koje su moguće negativne posljedice ukidanja prireza

A to je manjak koji će u gradskoj blagajni imati kad se ukine prirez i nakon što stopu poreza na dohadak digne na maksimalnu. Razliku bi mogli platiti i građani Zagrebu susjednih gradova.

“Svaki dan, dosta njih radi u Zagrebu, koristi javni prijevoz i koristi istu cijenu karte kao i građani Zagreba. A građani Zagreba su ti koji svojim porezima uplaćuju u gradski proračun. Ne građani okolnih naselja. Tako da iz te perspektive, kada bi doista dolazilo do te utrke među gradovima sa smanjivanjem poreza, onda bi bili prisiljeni da imamo različite cijene”, dodao je Tomašević.

Pa bi u tom slučaju primjerice građani Samobora i Svete Nedjelje skuplje plaćali tramvajske i autobusne karte. Najave o većim troškovima građane nikad ne vesele, ali neki imaju razumijevanja.

“To nije u redu, to definitivno nije u redu. Ak’ je sve za isto, onda je sve za isto. To kao da on dođe tu u Samobor pa mu ja naplatim kremšnitu 10 eura zato što nije iz Samobora, a inače košta 5.”

“Prelomi se sve na nama, da, i najslabiji nastradaju uvijek.”

“Gledajte, s jedne strane je opravdano, slažem se, jer na primjer, vi odete u Dalmaciju, vi tamo normalno plaćate, nemate pogodnosti. Ali dobro, mi iz Zagrebačke županije koji inače naginjemo prema Zagrebu i moramo neke stvari obaviti, to ne bi bilo dobro za nas, ne.”