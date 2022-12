Tko je proglašen igračem utakmice u borbi za broncu?

Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Maroka rezultatom 2-1 i tako osvojila bronačnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Druga je to bronca za Vatrene, nakon od 1998. i ukupno treća medalja na svjetskim prvenstvima. Najbolji rezultat Vatreni su ostvarili u Rusiji 2018. godine kada su osvojili srebro.

Joško Gvardiol je zabio za rano vodstvo Vatrenih i to na asistenciju Ivana Perišića, a Maroko je ekspresno izjednačio preko Achrafa Darija. Na samom kraju prvog poluvremena, Mislav Oršić je zabio za novo vodstvo Hrvatske.

