Tomašević branio radove, Herman tvrdi: Cijevi su izdržale od Franje Josipa – mogu još!

Problemi u prometu Zagreba dominirali su aktualnim satom sjednice Gradske skupštine, pa dok je HDZ-ov Mislav Herman najavio da će oni kad preuzmu vlast na tjednoj bazi otvarati sve ono što je zatvoreno, gradonačelnik Tomašević mu je odgovorio kako može početi s otvaranjem Markova trga

Herman: Ako su cijevi izdržali više od stoljeća, mogu još!

Mislav Herman je rekao da su prometne gužve zagrebačka svakodnevica te prigovorio gradonačelniku što se radovi na gradskim prometnicama nisu izvodili tijekom ljeta.

“Cijevi od Franje Josipa treba promijeniti, tramvajske pruge treba promijeniti ali se zna kada se to mijenja. To se treba mijenjati u ljetnim mjesecima. Ako je cijev izdržala od Franje Josipa može izdržati do idućega ljeta”, rekao je Herman.

“Otvaramo Masarykovu (za promet autima), otvaramo Staru Vlašku i vraćamo traku u Prilazu Đure Deželića”, najavio je Herman, na što mu je Tomašević odgovorio kako mogu započeti s otvaranjem Markovog trga.

Tomašević je uzvratio i da je Herman, kao predsjednik Gradske skupštine, u izglasavanju proračuna svom bivšem partneru prethodnom gradonačelniku Milanu Bandiću mogao svašta uvjetovati, te ga je upitao zašto tada nisu obnovili pruge i vodovodnu mrežu, koja ima najveće gubitke od svih glavnih gradova EU.

Gradi se Branimirova

“Mi to radimo. Toliko toga treba obnoviti da je nemoguće sve napraviti tijekom ljeta jer je već sada bilo najviše radova tijekom ljeta ikad”, rekao je Tomašević.

Dodao je kako se radi druga i treća dionica Branimirove ulice što će rasteretiti promet u istočnom dijelu grada, radit će se i Kolakova ulica, te podvožnjak u Medpotoki te novi Jarunski most, kojeg preko 30 godina nitko nije realizirao.

Tomašević o kritikama: U Gradu treba obnoviti – sve. Objasnio i što Tomašević diže plaće radnicima Gradske uprave, ali ne svima. Evo i za koliko

Na tvrdnje Rusak (Kluba Plavoga grada) te predsjednika Kluba HDZ-a Maria Župana da Grad nema uporabnu dozvolu za produženu Novu Branimirovu, Tomašević je demantirao rekavši da ima privremenu uporabnu dozvolu te da je MUP dao suglasnost za puštanje ceste u promet. Dodao je pritom da i Radnička cesta, koja je otvorena prije nego što je on preuzeo vlast, također ima privremenu uporabnu dozvolu.

Domovi za starije bez dugova

Zastupnica Iva Ivšić (Zagreb je naš!) pitala je kakva je politika Grada prema domovima za starije, a zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec rekla je da Grad ima 11 domova za starije i preko 4000 korisnika što je oko trećina svih korisnika domova u Hrvatskoj. To znači, dodala je, da grad trećinu državnih kapaciteta financira sa 16 posto decentraliziranih sredstava koliko dobivaju od države.

Napomenula je i da su 2021. svi domovi bili u dugovima, što sada nisu, a cijene domova nisu povećane.

Na aktualnom satu je zaiskrilo zbog molitelja koji se svake prve subote okupljaju na zagrebačkom središnjem trgu.

SDP-ova zastupnica Sara Medved nazvala ih je “klečavcima” ustvrdivši da se grad nije službeno očitovao o njihovu ograđivanju javne površine na Trgu tijekom molitve. Zbog korištenja tog izraza iz klupa su reagirali zastupnik DOMiNO-a Igor Peternel i Mostov Goluža, smatrajući da je Medved time omalovažila molitelje krunice.

Predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović udijelio im je opomenu, a Peternela nakon što mu je dodijelio još dvije izbacio s aktualca. Goluža je s govornice Klisovića prozvao za povredu poslovnika jer se radilo o neprimjerenoj komunikaciji.

